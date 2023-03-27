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Российские военные обстреляли Берислав: есть повреждения

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Берислав, Понедельник 27 марта 2023 14:51
Российские военные обстреляли Берислав: есть повреждения Иллюстративное фото: российские военные обстреляли Берислав (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные атаковали Берислав Херсонской области в понедельник, 27 марта. В результате обстрела в городе есть повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Бериславской районной государственной администрации Владимира Литвинова.

"В результате очередной вражеской авиационной атаки повреждение получила гражданская инфраструктура города", - написал он.

К счастью, обошлось без пострадавших среди гражданского населения.

Напомним, 24 марта оккупанты сбросили взрывчатку с беспилотника на админздание в Бериславе.

Кроме того, в результате российских обстрелов 23 марта в Бериславе частично разрушено административное здание РГА.

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