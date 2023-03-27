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Зеленский посетил передовые позиции ВСУ в Запорожской области

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Запорожье, Понедельник 27 марта 2023 15:59
Зеленский посетил передовые позиции ВСУ в Запорожской области Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских войск. В этот раз глава государства побывал в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Telegram.

"Запорожская область. Передовые позиции. Имею честь сегодня быть здесь, рядом с нашими военными", - отметил президент.

Зеленский пообщался с украинскими бойцами, которые защищают Запорожскую область. Глава государства вручил награды защитникам.

"Благодарю каждого нашего воина за защиту Украины, нашего суверенитета, наших городов, наших детей. Мы обязательно победим", - добавил он.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции ВСУ на Бахмутском направлении.

Кроме того, глава государства побывал в Харькове, а также посетил Херсонскую область.

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