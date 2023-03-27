Оккупанты потеряли пять бронеавтомобилей "Ахмат" на Крымском мосту, - ГУР
Российские захватчики потеряли пять бронеавтомобилей З-СТС "Ахмат" на Крымском мосту в воскресенье, 26 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГУР МО Украины.
"Пять бронеавтомобилей российских террористов С-СТС "Ахмат" не доехали до зоны боевых действий. 26 марта колонна из пяти машин С-СТС 34-й отдельной мотострелковой бригады ехала по Крымскому мосту в направлении оккупированного Крыма", - говорится в сообщении. .
В ГУР сообщили, что по официальным данным, преодолеть свой путь до конца им помешало "превышение скорости и несоблюдение безопасного расстояния при движении в составе колонны".
"Как результат - четыре из пяти машин нуждаются в значительном ремонте. "Ахматы" ехали в Херсонскую область и должны были доукомплектовать подразделения оккупантов, действующих на Приднепровском направлении", - добавили в разведке.
З-СТС "Ахмат"
Этот бронеавтомобиль был создан специально по заказу одной из силовых структур Чечни после начала боевых действий в Украине.
9 мая бронемашины показали на параде в Грозном, а затем отправили на войну в Украину. В июне Рамзан Кадыров сообщил о закупке партий З-СТС "Ахмат", речь шла о 20 машинах.
Броневик создали как дешевую версию "Тайфуна". Поэтому "Ахмат" имеет такой же уровень защиты, но гораздо дешевле и проще в эксплуатации.
Напомним, что по данным на утро понедельника, 27 марта, украинские военные ликвидировали за сутки 610 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 171160 военных.
Во время войны против Украины российские захватчики потеряли более 3,5 тысячи танков.
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