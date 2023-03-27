Зеленский обсудил защиту ДнепроГЭС и ситуацию на Запорожской АЭС с главой МАГАТЭ

В понедельник, 27 марта, марта, президент Украины Владимир Зеленский встретился с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси на территории Днепровской гидроэлектростанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса президента.

"Обсудили последствия российских ракетных ударов по Днепровской гидроэлектростанции. Пообщались о предпринимаемых мерах для защиты ДнепроГЭС в случае последующих атак российского агрессора", - говорится в сообщении. Зеленский сообщил, что они подробно рассмотрели ситуацию на Запорожской АЭС. Речь шла и о насильственной паспортизации украинских работников со стороны российских оккупационных сил, а также несоблюдении ими правил безопасности. . Президент поблагодарил генерального директора МАГАТЭ за поддержку в вопросах, связанных с обеспечением безопасности объектов ядерной энергетики в Украине.