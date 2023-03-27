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Обстрел Славянска: количество раненых возросло, пять человек в крайне тяжелом состоянии

Новина українською →
Славянск, Понедельник 27 марта 2023 15:52
Обстрел Славянска: количество раненых возросло, пять человек в крайне тяжелом состоянии Фото: Ракетный удар по Славянску (facebook.com/don.gunp)
Автор: Дмитрий Браславский

Согласно обновленным данным, количество раненых в результате удара по Славянску возросло до 32.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции Донецкой области.

"Враг нанес удары около 10:30. Две ракеты попали по центру Славянска. По состоянию на 15:00 известно о 34 пострадавших, из них двое - погибли", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пятеро раненых находятся в крайне тяжелом состоянии. Разрушения подверглись административным и офисным зданиям, 5 многоэтажных и 7 частных домов, 10 автомобилей.

Полицейские собирают доказательства военных преступлений РФ и помогают раненым. Информация о раненых и разрушениях уточняется.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на утренний обстрел Славянска и показал последствия удара.

Позже стало известно, что в результате удара по Славянску погибли два человека.

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