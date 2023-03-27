Шольц подтвердил передачу Leopard 2 Украине

Германия осуществила поставки 18 танков Leopard 2 на территорию Украины в рамках военной помощи.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau , об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Стоит заметить, что таким образом наша страна получила все танки Leopard 2, которые пообещала передать Германия.

"Мы осуществили поставки, как и было заявлено", - подчеркнул глава немецкого правительства, комментируя информацию в СМИ о передаче танков Украине.

Напомним, ранее в немецких СМИ появилась информация о том, что Германия передала Украине танки Leopard 2, БМП Marder и дополнительные запчасти.

Также мы писали, что, по словам главы Минобороны Германии Бориса Писториуса, Украина сможет сформировать два батальона (62 танка) из Leopard 2.

Более детально о Leopard 2 можете узнать в материале РБК-Украина.

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