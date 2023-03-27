ВСУ за сутки уничтожили 610 оккупантов, 7 артсистем и 6 ББМ

По данным на утро понедельника, 27 марта, украинские военные ликвидировали за сутки 610 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 171160 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.03.23 ориентировочно составили:

Как сообщалось, россияне пытаются вести наступательные действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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