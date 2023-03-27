ВСУ за сутки уничтожили 610 оккупантов, 7 артсистем и 6 ББМ
По данным на утро понедельника, 27 марта, украинские военные ликвидировали за сутки 610 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 171160 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.03.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 171160 (+610) человек ликвидировано,
- танков - 3595 (+0) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6953 (+6) ед,
- артиллерийских систем - 2638 (+7) ед,
- РСЗО - 523 (+1) ед,
- средства ПВО - 277 (+0) ед,
- самолетов - 305 (+0) ед,
- вертолетов - 291 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2216 (+0),
- крылатые ракеты - 911 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5493 (+7) ед,
- специальная техника - 285 (+3).
Как сообщалось, россияне пытаются вести наступательные действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
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