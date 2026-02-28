Дрон РФ попал прямо в локомотив: что известно о последствиях атаки на Днепропетровщине
Российские войска в ночь на 28 февраля атаковали железнодорожную станцию в Днепропетровской области. Вражеский дрон попал в электровоз, пострадал машинист.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьер-министра по восстановлению - министр развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы.
"Ночью враг атаковал беспилотниками одну из станций на Днепропетровщине. В результате удара по электровозу травмирован машинист. Ему оказана вся необходимая медицинская помощь, состояние стабильное", - сообщил Кулеба.
По его словам, на месте попадания возник пожар. Экстренные службы оперативно ликвидируют последствия.
"Это очередная попытка россии сорвать работу гражданской логистики. Враг системно атакует инфраструктуру, которая обеспечивает движение, эвакуацию и снабжение по всей стране", - отметил министр.
Фото: последствия удара РФ по локомотиву в Днепропетровской области (t.me/OleksiiKuleba)
Несмотря на это, как отметил Кулеба, движение поездов остается стабильным и осуществляется по графику. Железная дорога продолжает работать, обеспечивая сообщение даже в условиях постоянных угроз.
Обстрел Украины 28 февраля
Напомним, в ночь на 28 февраля Россия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 105 ударными дронами с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей.
В то же время зафиксировано попадание 6 ударных дронов и падение обломков на 7 локациях.