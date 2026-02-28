ua en ru
Сб, 28 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Дрон РФ попал прямо в локомотив: что известно о последствиях атаки на Днепропетровщине

Днепропетровская область, Суббота 28 февраля 2026 10:20
UA EN RU
Дрон РФ попал прямо в локомотив: что известно о последствиях атаки на Днепропетровщине Иллюстративное фото: РФ атаковала железнодорожную станцию на Днепропетровщине (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска в ночь на 28 февраля атаковали железнодорожную станцию в Днепропетровской области. Вражеский дрон попал в электровоз, пострадал машинист.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьер-министра по восстановлению - министр развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы.

Читайте также: Дроны и баллистика летели с нескольких направлений: детали ночной атаки РФ

"Ночью враг атаковал беспилотниками одну из станций на Днепропетровщине. В результате удара по электровозу травмирован машинист. Ему оказана вся необходимая медицинская помощь, состояние стабильное", - сообщил Кулеба.

По его словам, на месте попадания возник пожар. Экстренные службы оперативно ликвидируют последствия.

"Это очередная попытка россии сорвать работу гражданской логистики. Враг системно атакует инфраструктуру, которая обеспечивает движение, эвакуацию и снабжение по всей стране", - отметил министр.


Дрон РФ попал прямо в локомотив: что известно о последствиях атаки на Днепропетровщине

Фото: последствия удара РФ по локомотиву в Днепропетровской области (t.me/OleksiiKuleba)

Несмотря на это, как отметил Кулеба, движение поездов остается стабильным и осуществляется по графику. Железная дорога продолжает работать, обеспечивая сообщение даже в условиях постоянных угроз.

Обстрел Украины 28 февраля

Напомним, в ночь на 28 февраля Россия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 105 ударными дронами с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей.

В то же время зафиксировано попадание 6 ударных дронов и падение обломков на 7 локациях.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская область Война в Украине Атака дронов
Новости
Удар на опережение: Израиль атаковал Иран, по всей стране введено чрезвычайное положение
Удар на опережение: Израиль атаковал Иран, по всей стране введено чрезвычайное положение
Аналитика
Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше