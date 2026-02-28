Последняя попытка договориться? Какие территории РФ готова вернуть Украине в обмен на Донбасс
Россия готова прекратить переговоры с Украиной, если Киев не согласится на территориальные уступки, в частности по Донецкой области. Следующий раунд переговоров, запланированный на 4-5 марта, может стать решающим для подписания мирного соглашения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Читайте также: Рубио предупредил о "небезграничном" терпении Трампа относительно мирного урегулирования в Украине
Условия Кремля и возможное соглашение
По данным источников, близких к Кремлю, Россия готова подписать проект меморандума о мире, если Украина согласится вывести войска со всей территории Донецкой области. В случае согласия планируется саммит с участием российского диктатора Владимира Путина, президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского для подтверждения соглашения и начала взаимного отвода армий.
Россия якобы выражает готовность вывести войска из Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей, а также отказаться от претензий на подконтрольные Украине части Херсонской и Запорожской областей. В то же время Москва настаивает на присутствии своей нацгвардии на оккупированных территориях, тогда как США предлагают создать там свободную экономическую зону под украинским флагом.
Позиция Украины и роль США
Президент Владимир Зеленский отмечает, что укрепленные районы Донецкой области являются критически важными для обороны, и Киев не признает незаконную оккупацию территорий. Украина предлагает прекращение огня вдоль существующей линии фронта и возвращение территорий исключительно дипломатическим путем при наличии жестких гарантий безопасности от США и Европы.
Переговорные группы уже провели несколько встреч в Абу-Даби и Женеве. Представители США, в частности Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, обсуждали с украинской стороной пакет инвестиций для послевоенного восстановления. Россия же дала понять, что без уступок Киева по территориям дальнейшие разговоры не имеют смысла.
Вопрос ЗАЭС и безопасности
Отдельным пунктом переговоров остается судьба Запорожской АЭС. Россия предлагает распределение генерации электроэнергии на троих (РФ, США, Украина), тогда как Киев настаивает на распределении 50 на 50 с США.
Также обсуждается возможность предоставления Украине гарантий безопасности, аналогичных статье 5 НАТО, о чем ранее упоминал спецпосланник США Стив Уиткофф после саммита в Аляске.
Дедлайны для завершения войны
Вокруг переговорного процесса между Киевом и Вашингтоном разворачивается стремительная дипломатическая интрига, центром которой стал амбициозный дедлайн Дональда Трампа.
Во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским американский лидер четко очертил свое желание поставить точку в войне всего за месяц. Этот запрос на скорость подкрепляется стратегической целью Белого дома: администрация стремится заключить мирное соглашение до знаменательного 250-летия независимости США, которое будут праздновать 4 июля.
Пока официальные лица обсуждают сроки, в кулуарах все чаще звучит март 2026 года как реалистичное окно для достижения договоренностей с Россией. Украина, со своей стороны, пытается максимально использовать политический вес Трампа и американское посредничество, чтобы ускорить этот процесс и выйти на выгодные условия.
Однако, несмотря на высокий темп и давление со стороны Вашингтона, Зеленский сохраняет сдержанность в прогнозах. Оценивая текущее состояние подготовки документов, украинский президент констатирует, что работа продолжается, но для финального результата пока не хватает существенного прогресса.