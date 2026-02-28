ua en ru
"Это справедливо": Зеленский объяснил, почему режим Ирана заслужил удары по Ирану

Украина, Суббота 28 февраля 2026 16:25
UA EN RU
"Это справедливо": Зеленский объяснил, почему режим Ирана заслужил удары по Ирану Фото: президент Украины Владимир Зеленский (facebook.com_zelenskyy.official)
Автор: Сергей Козачук

Иран стал прямым сообщником РФ в войне, предоставляя агрессору не только готовые дроны-камикадзе, но и технологии для их производства.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

Читайте также: "Мы на стороне народа": Украина сделала первое заявление относительно операции Израиля против Ирана

Масштабы иранской помощи РФ

Глава государства подчеркнул, что иранский режим добровольно выбрал поддержку Кремля, хотя Украина никогда не угрожала Тегерану.

За время полномасштабного вторжения Россия использовала против украинцев десятки тысяч беспилотников.

"Всего за это время полномасштабной войны россияне использовали против Украины более 57 тысяч ударных дронов типа "Шахед" - против наших людей, против наших городов, против нашей энергетики", - отметил Зеленский.

Он добавил, что от иранского террора страдают и другие народы, поэтому избавление от такого режима является шансом на безопасность для всего региона.

Позиция по эскалации

Президент подчеркнул, что Украина выступает за сохранение жизней и недопущение расширения войны. Важную роль в этом играет позиция международных партнеров.

"Важно, что Соединенные Штаты настроены решительно. И всегда, когда есть решимость Америки, глобальные преступники ослабевают", - подчеркнул он.

Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Украина Иран
