Тайные разговоры об Иране: СМИ узнали, кого Рубио предупредил об ударах

Государственный секретарь США Марко Рубио провел ряд консультаций с ключевыми законодателями Конгресса перед началом ударов по Ирану.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News и CNN .

Предупреждение для "Банды восьми"

По данным источников СМИ, Марко Рубио связался с частью руководства "Банды восьми", чтобы предупредить их о начале операции.

В частности, подтверждены разговоры со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, лидером большинства в Сенате Джоном Туном и вице-председателем комитета по разведке Марком Уорнером.

В то же время конгрессмены отметили, что администрация не предоставила исчерпывающих объяснений относительно правовых оснований атаки.

"Государственный секретарь Марко Рубио заранее сообщил по крайней мере некоторым членам "Банды восьми" об ударах в Иране, но им не предоставили полного объяснения юридического обоснования", - отмечают источники CNN.

Призывы к публичности

Ранее на этой неделе Рубио и директор ЦРУ Джон Рэтклифф провели закрытый брифинг для лидеров Конгресса.

Во время встречи некоторые законодатели настаивали на том, что Белый дом должен открыто объяснить причины таких действий.

"Администрация должна публично высказать аргументы в пользу таких мер", - цитируют журналисты позицию отдельных представителей Конгресса.

Кто входит в "Банду восьми"

"Банда восьми" (Gang of Eight) - это узкий круг топ-законодателей США, в который входят лидеры обеих партий в Палате представителей и Сенате, а также руководители профильных комитетов по разведке.

Именно эту группу власти обязаны информировать о наиболее секретных военных и разведывательных мероприятиях.