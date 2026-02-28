Защита неба усилена: Зеленский назвал количество комплексов NASAMS на вооружении ВСУ

Украина уже имеет на вооружении более десяти норвежских зенитно-ракетных комплексов NASAMS, которые существенно усилили защиту неба. Кроме самих систем, Норвегия помогает привлекать ракеты к ним от других стран-союзников.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NRK News.

Глава государства подчеркнул, что норвежские системы ПВО стали весомой помощью для украинских сил. Несмотря на то, что точное количество комплексов не разглашается, их численность уже превысила десяток единиц.

"Я не буду называть точное количество NASAMS, которые у нас есть, но их больше десяти, и мы продолжаем их получать. Мы также получали ракеты для NASAMS норвежского производства", - отметил Зеленский.

Дипломатическая помощь и совместное производство

Президент отметил, что даже внутренних запасов Норвегии было недостаточно для обеспечения потребностей Украины в ракетах. Поэтому Осло на политическом уровне работало с другими государствами, чтобы организовать дополнительные поставки боеприпасов.

По словам Зеленского, параллельно с этим Украина вела работу над совместным производством и получением систем IRIS-T. Он сравнил этот процесс с "волной", когда активность одной страны стимулировала других настоящих союзников участвовать в помощи.

Что известно о NASAMS

NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) - это современный зенитно-ракетный комплекс средней дальности, который стал результатом стратегического партнерства норвежского оборонного гиганта Kongsberg Defense & Aerospace и американской корпорации Raytheon.

Путь системы начался еще в 1998 году с первого поколения, а в 2019-м свет увидела наиболее технологичная версия - NASAMS III. Эта мобильная ПВО демонстрирует высокую эффективность в перехвате широкого спектра воздушных целей: от самолетов и вертолетов до сложных баллистических и крылатых ракет, таких как "Искандер" и "Точка-У".