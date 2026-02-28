Весна встретит облачностью и теплом до +13: какой будет погода в Украине 1 марта

Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 1 марта (Getty Images)

В Украине завтра, 1 марта, прогнозируют облачную погоду без осадков, местами температура повысится до 13° тепла.

Погода в Украине Завтра в Украине ожидается переменная облачность, но без осадков. Ночью и утром местами туман, на дорогах страны, кроме юга и запада, местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла, на западе и юге страны 8-13° тепла. Погода в Киеве В Киеве и области ожидается переменная облачность, без осадков. По области ночью и утром местами туман. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура по области ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла; в Киеве ночью 1-3° мороза, днем 4-6° тепла.