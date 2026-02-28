Пылает от Белгорода до ВОТ: Силы обороны атаковали пункт управления и склады оккупантов
Украинские военные нанесли серии точных ударов по тыловым объектам российских оккупантов на захваченных территориях и в Белгородской области. Поражены передовой пункт управления дивизии, многочисленные склады с боеприпасами и топливом, а также районы сосредоточения живой силы врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Удары по складам и логистике на Донбассе
В ночь на 28 февраля подразделения Сил обороны атаковали ряд важных объектов захватчиков в Донецкой области. В частности, под огневое поражение попали склад горюче-смазочных материалов в районе Новоамвросиевского и склад боеприпасов вблизи Амвросиевки.
Кроме этого, в районе населенного пункта Багатир был уничтожен склад материально-технического обеспечения оккупационных войск.
Уничтожение пунктов управления и объектов на юге
Накануне украинские силы поразили передовой пункт управления 127-й мотострелковой дивизии РФ в районе Орлинского в Донецкой области.
Также зафиксированы успешные попадания по логистическим узлам врага в Херсонской области. В районе Каланчака поражены склады материально-технического обеспечения двух полков, а вблизи поселка Мирное - склад горюче-смазочных материалов бригады МТЗ.
Потери живой силы и атаки на территории РФ
Силы обороны также нанесли удары по местам скопления личного состава противника. Взрывы раздавались в районах Родинского (Донецкая область), Березового (Днепропетровская область) и Дроновки, что в Белгородской области России.
Сейчас окончательные масштабы повреждений и потери среди личного состава врага уточняются.
Напомним, Силы обороны Украины систематически уничтожают логистические цепи и пункты управления агрессора для снижения его наступательного потенциала. Ранее сообщалось об успешных атаках на нефтебазы и военные заводы на территории РФ, которые обеспечивают потребности оккупационной группировки.
Так, недавно ВСУ нанесли серию ударов по врагу на временно оккупированных территориях. Поражены пункты управления, склады и районы сосредоточения российских захватчиков.