"Дерзкое нападение": ОАЭ перехватили ракеты Ирана и готовят решительный ответ

Суббота 28 февраля 2026 12:55
"Дерзкое нападение": ОАЭ перехватили ракеты Ирана и готовят решительный ответ
Автор: Валерия Полищук

ОАЭ успешно перехватили иранские баллистические ракеты, атаковавшие территорию страны. В результате падения обломков в жилом районе Абу-Даби погиб один человек, еще несколько объектов получили повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Читайте также: "Мы на стороне народа": Украина сделала первое заявление относительно операции Израиля против Ирана

В оборонном ведомстве ОАЭ назвали действия Ирана "дерзким нападением". По данным министерства, средства противовоздушной обороны сработали с высокой эффективностью, перехватив несколько целей.

Однако обломки одной из ракет упали на жилой сектор в Абу-Даби. Местные власти подтвердили, что это привело к материальному ущербу и гибели иностранного гражданина (выходца из Азии).

Реакция ОАЭ и меры безопасности

Министерство обороны подчеркнуло, что этот обстрел является грубым нарушением национального суверенитета и международного права. Эмираты оставляют за собой полное право на ответ.

"Мы готовы решительно противодействовать любым угрозам, имеющим целью подорвать безопасность и стабильность нации. Безопасность граждан, резидентов и посетителей является нашим главным приоритетом", - заявили в ведомстве.

Власти также призвали общественность получать информацию только из официальных источников и избегать распространения слухов.

Обстрел Израиля и США по Ирану

Напомним, сегодня ситуация на Ближнем Востоке перешла в фазу открытого конфликта. После превентивного удара Израиля по Ирану, Тегеран осуществил массированный ракетный запуск, целями которого стали не только израильские города, но и другие страны региона.

До этого американский президент Дональд Трамп заявил, что операция Израиля против Ирана происходит при участии Соединенных Штатов.По его словам, решение о начале операции обусловлено необходимостью ликвидировать "неизбежные угрозы" со стороны Ирана.

Иран Израиль Объединенные Арабские Эмираты
