МВФ готов немедленно пересмотреть программу для Украины: при каком условии

Как передает РБК-Украина , об этом глава МВФ Кристалина Георгиева заявила на заседании Исполнительного совета Фонда, который рассматривал решение о выделении средств Украине.

"Программа будет оперативно скорректирована в случае успешных мирных переговоров", - сказала Георгиева.

Она перечислила обязательства, которые взяла на себя украинская власть согласно программе: борьба с коррупцией, содействие формализации экономической деятельности, противодействие уклонению от уплаты налогов, реформирование энергетических рынков и укрепление инфраструктуры финансовых рынков.

Глава МВФ отметила, что благодаря умелой разработке политики, поддержанной предыдущей программой EFF 2023 года и исключительной финансовой помощи от международных партнеров, власти Украины сохранили общую макроэкономическую и финансовую стабильность, достигли прогресса в мобилизации внутренних доходов, продвинули некоторые критически важные реформы и провели реструктуризацию коммерческого внешнего долга.

"Экономика восстановилась, инфляция была сдержана, а резервные буферы восстановлены. Однако война нанесла ущерб экономическим и социальным условиям, замедлив рост, и перспективы остаются крайне неопределенными", - сказала Георгиева.

По ее словам, новое соглашение с МВФ направлено на сохранение едва достигнутой макроэкономической и финансовой стабильности, а также на расширение и углубление структурных реформ в условиях продолжающейся войны.

"Это позволит решить проблему платежного баланса Украины и восстановить среднесрочную внешнюю устойчивость, обеспечить хорошие перспективы восстановления и роста в послевоенный период, а также облегчить Украине путь к вступлению в ЕС", - отметила глава МВФ.

В то же время она признала "исключительно высокие риски" для заключенного соглашения.

"Успех программы будет зависеть не только от постоянной поддержки со стороны международного сообщества в деле сокращения бюджетных и внешних финансовых дефицитов и восстановления устойчивости долговой нагрузки, но и от непоколебимой решимости властей в проведении амбициозных структурных реформ и готовности к принятию дополнительных мер в случае необходимости", - пояснила Георгиева.