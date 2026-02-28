Нетаньяху призвал израильтян к выдержке в ближайшие дни

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обратился к гражданам на фоне взаимных ударов Ирана и Израиля утром 28 февраля и призвал к выдержке в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Нетаньяху.

"Несколько минут назад Израиль и США начали операцию по устранению существующей угрозы со стороны террористического режима в Иране. Я благодарю нашего большого друга, президента Дональда Трампа, за его историческое лидерство", - сказал Нетаньяху.

Он заявил, что в течение 47 лет режим аятолл призывает к "смерти Израиля" и "смерти Америки".

"Он пролил нашу кровь, убил многих американцев и совершил массовые убийства своего народа. Нельзя допустить, чтобы этот жестокий террористический режим вооружился ядерным оружием, которое позволит ему угрожать всему человечеству", - добавил премьер.

По его словам, совместные действия Израиля и США создадут условия для того, чтобы "храбрый иранский народ взял свою судьбу в свои руки".

"Пришло время для всех народов Ирана - персов, курдов, азербайджанцев, белуджей и ахвазов - сбросить иго тирании и создать свободный и миролюбивый Иран. Я обращаюсь к вам, граждане Израиля, с просьбой следовать указаниям командования гражданской обороны. В ближайшие дни во время операции "Рев льва" нам всем понадобятся терпение и сила духа", - добавил Нвтаньяху.