Открыть карту не получится? Зачем в Украине открывается польский банк

Пятница 27 февраля 2026 14:29
Открыть карту не получится? Зачем в Украине открывается польский банк Фото: польский банк BGK заработает в Украине (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Верховная Рада официально разрешила деятельность в Украине государственного банка Польши - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). В правительстве объяснили его задачи и возможности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Ратификация соглашения создаст правовые основания для деятельности BGK и позволит банку предоставлять правительству Украины, государственным и частным учреждениям финансовую и техническую помощь во внедрении инвестиционных проектов, в частности Ukraine Facility", - заявил заместитель министра экономики Украины Егор Перелыгин.

По его словам, такая помощь будет предоставляться в форме грантов, займов или других финансовых инструментов. Проекты будут определяться в сотрудничестве между правительствами Украины, Польши и BGK.

Документ позволит BGK получить статус, подобный тому, которым пользуются институты и банки развития, работающие в Украине.

Отныне BGK сможет:

  • создавать представительства в Украине;
  • нанимать персонал с украинским, польским или другим гражданством;
  • проводить переговоры, заключать контракты, предоставлять и получать гарантии, осуществлять любую другую деятельность.

Что известно о Bank Gospodarstwa Krajowego

Банк краевого хозяйства - это польский государственный банк со штаб-квартирой в Варшаве, единственный банк в Польше, который принадлежит правительству.

Он основан еще в 1924 году для поддержки правительственных социально-экономических программ, а также программ местного самоуправления и регионального развития.

Вчера, 26 февраля, стало известно, что в Украине заработает государственный банк Польши - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Соглашение о деятельности BGK в Украине подписали 25 сентября 2025 года министр экономики Украины Алексей Соболев и министр финансов и экономики Польши Анджей Доманский.

Польша Банки Министерство экономики
