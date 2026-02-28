ua en ru
Сб, 28 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Изменения

Пенсии, кэшбек, купюры и летнее время: что изменится для украинцев в марте

Суббота 28 февраля 2026 07:35
UA EN RU
Пенсии, кэшбек, купюры и летнее время: что изменится для украинцев в марте В марте произойдет ряд важных для украинцев изменений (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Март 2026 года подготовил для украинцев ряд изменений и нововведений в различных сферах жизни.

Подробнее о самых важных изменениях в Украине в течение первого месяца весны, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Читайте также: Налоги и не только. Какие изменения Украина должна внедрить до конца марта по требованиям МВФ

Главное:

  • Индексация пенсий: с 1 марта различные выплаты автоматически вырастут для миллионов украинцев.
  • Поддержка семей героев: существенно увеличатся выплаты для семей погибших и пропавших без вести защитников Украины.
  • Возврат средств: программа поддержки украинских товаров "Национальный кэшбек" станет дифференцированной - размер начислений будет зависеть от категорий товаров.
  • Изъятие мелких купюр: старые бумажные банкноты перестанут быть платежным средством, вместо них можно будет использовать монеты.
  • Летнее время: в марте все украинцы перейдут на летнее время, переведя стрелки часов на один час вперед.

Пенсии и страховые выплаты

С 1 марта 2026 года пенсии и страховые выплаты в Украине проиндексируют на 12,1%.

Такой перерасчет:

  • произойдет автоматически;
  • охватит миллионы украинцев и будет касаться многих категорий людей.

Отдельное внимание уделено наиболее уязвимым возрастным категориям граждан, чьи минимальные выплаты вырастут так:

  • с 3 758 до 4 213 гривен - для лиц от 80 лет (при наличии 25 лет стажа у мужчин и 20 у женщин), а также для неработающих пенсионеров от 65 лет (с полным стажем);
  • с 3 613 до 4 050 гривен - для пенсионеров старше 70 лет (с полным страховым стажем);
  • с 3 323 до 3 725 гривен - для пенсионеров в возрасте до 70 лет (с полным стажем);
  • с 3 038 до 3 406 гривен - для пенсионеров в возрасте до 70 лет (имеющих меньший страховой стаж).

Выплаты родным погибших и пропавших без вести защитников

С 1 марта правительство Украины повышает минимальные пенсионные выплаты для семей погибших и пропавших без вести защитников и защитниц.

Речь идет о росте адресной финансовой помощи для членов семей военнослужащих, которые погибли, умерли или пропали без вести, защищая Украину от агрессии РФ.

Также вырастут минимальные выплаты для семей, где пенсия назначена двум и более членам семьи погибшего военнослужащего (кроме нетрудоспособных родителей, жены или мужа), а государственная социальная помощь назначена двум и более детям погибшего.

Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин в блиц-интервью для РБК-Украина объяснил, что для усиления соцзащиты семей погибших защитников и защитниц, КМУ повысил такие минимальные выплаты:

  • на 5 010 гривен - до не менее чем 12 810 гривен - каждому из родителей, жене или мужу, а также одному нетрудоспособному иждивенцу в случае назначения пенсии в связи с потерей кормильца, а также ребенку, которому предоставлен статус члена семьи погибшего (умершего) защитника или защитницы;
  • на 3 920 гривен - до не менее 10 020 гривен - каждому нетрудоспособному иждивенцу, если таких иждивенцев двое и более (кроме родителей, жены/мужа).

"Национальный кэшбек"

С 1 марта 2026 года программа "Национальный кэшбек" будет работать по новым правилам - дифференцированной модели с двумя уровнями кэшбека в зависимости от категории товаров:

  • либо 5% (на товары украинского производства в категориях, где доля импорта в потребительской корзине ниже 35%);
  • либо 15% (на товары украинского производства в категориях, где доля импорта в потребительской корзине превышает 35%).

Такой подход, по мнению специалистов, позволит усилить поддержку украинских производителей в тех категориях, где украинские товары сталкиваются с агрессивным импортом.

Монеты вместо старых купюр

Со 2 марта 2026 года старые бумажные банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен (образцов 2003-2007 годов) заменяются в Украине на соответствующие оборотные монеты.

Речь о том, что с этой даты такие банкноты:

  • перестанут быть средствами платежа;
  • будут изъяты из наличного обращения.

Пенсии, кэшбек, купюры и летнее время: что изменится для украинцев в мартеВместо старых купюр в Украине будут монеты (инфографика: bank.gov.ua)

В НБУ ранее объяснили, что их нельзя будет использовать при расчетах наличными, а все торговые сети, предприятия сферы услуг, банки и финансовые учреждения - не будут принимать их для расчетов за товары, услуги и платежных операций.

При этом обменять такие деньги на оборотные монеты и банкноты всех номиналов, находящихся в обращении, можно будет:

  • без ограничений;
  • без взимания платы за такой обмен.

Летнее время

Сегодня перевод часов в Украине дважды в год осуществляется согласно постановлению Кабинета министров №509 от 13 мая 1996 года "О порядке исчисления времени на территории Украины".

Именно им на территории нашего государства введено время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки:

  • в последнее воскресенье марта (в 3 часа) - на 1 час вперед;
  • в последнее воскресенье октября (в 4 часа) - на 1 час назад.

Следовательно, в этом году для перехода на летнее время стрелки часов нужно будет перевести на 1 час вперед в воскресенье, 29 марта (в 3 часа в ночь с субботы на воскресенье).

То есть спать украинцы будут на час меньше.

Напомним, ранее мы рассказывали, что во Львове с марта меняют принцип работы поликлиник - вводят новые стандарты приема пациентов, а также ежедневную работу медучреждений (чтобы получить помощь люди могли даже в выходные дни).

Тем временем жителей Черниговской области предупредили о весеннем наводнении и сообщили, сколько населенных пунктов находятся в зоне риска.

Читайте также, как может измениться мобилизация в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный кэшбек Перевод часов в Украине Выплаты на ребенка Выплаты Военный Монеты Гибель героя Пенсии в Украине
Новости
У Климкина будет новая должность? Зеленский заинтриговал предложением для экс-главы МИД
У Климкина будет новая должность? Зеленский заинтриговал предложением для экс-главы МИД
Аналитика
Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше