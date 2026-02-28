ua en ru
Война на уничтожение режима? Почему США и Израиль начали массированную атаку на Иран

Тегеран, Суббота 28 февраля 2026 12:45
UA EN RU
Война на уничтожение режима? Почему США и Израиль начали массированную атаку на Иран Беньямин Нетаньяху, Дональд Трамп и Али Хаменеи (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Кот

США и Израиль начали масштабную воздушную операцию, нанеся серию ударов по объектам в Иране. Пока Дональд Трамп заявляет о намерении устранить ядерную угрозу, иранское руководство готовит "сокрушительный" ответ.

РБК-Украина анализирует, перерастет ли этот этап противостояния в большую войну.

Главное:

  • Масштаб атаки: Удары нанесены по объектам в Тегеране, Куме и Исфахане, а также по базам "Хезболлы" в Ливане.
  • Участие США: Американская авиация бьет с баз на Ближнем Востоке и авианосцев; Дональд Трамп подтвердил участие США в операции.
  • Ответ Ирана: Верховный лидер аятолла Хаменеи срочно эвакуирован из Тегерана в безопасное место. Иран уже начал асимметричные ответные удары по базам США в регионе и по территории Израиля.
  • Будет ли большая война: Сегодняшние события могут привести к масштабной войне и падению режима в Тегеране. Но многое зависит от готовности Трампа идти до конца.

Утром 28 февраля Израиль нанес серии ударов по объектам иранского режима. Под атакой оказались города Тегеран, Кум, а также Исфахан.

"Государство Израиль начало превентивное нападение на Иран, чтобы устранить угрозы для Государства Израиль", – заявил министр обороны страны Исраэль Кац.

Кроме того, под ударом оказались объекты группировки "Хезболла" на юге Ливана, которая является союзником Ирана.

К атаке присоединились и США. Американская авиация наносит десятки ударов с баз на всем Ближнем Востоке, а также с одного или нескольких авианосцев, сообщает The New York Times.

"Мы начали масштабную военную операцию в Иране, чтобы уничтожить угрозу со стороны жестокого иранского режима", – сообщил президент США Дональд Трамп.

Американский чиновник сообщил Al Jazeera, что совместные американо-израильские авиаудары направлены на ликвидацию системы безопасности Ирана.

По словам высокопоставленного израильского чиновника в сфере безопасности, операция планировалась месяцами, совместно с американцами, а дата атаки была определена в последние недели, сообщает Reuters.

При этом атаки только начались, первый этап операции продлится 4 дня, сообщает израильский 12 канал, со ссылкой на источник руководстве государства.

Кульминация противостояния

Это уже не первый этап военного противостояния между Ираном и Израилем с участием США.

Тегеран годами вел опосредованную войну против Иерусалима через союзные группировки и параллельно разрабатывал ядерное оружие, чтобы обеспечить себе "зонтик" от возможного ответа.

Все это привело к 12-дневной войне между обеими странами в июне прошлого года, к которой на финальном этапе присоединились США.

Тогда Израиль нанес превентивный удар по ядерным и военным объектам Ирана, чтобы уничтожить его ядерную программу. До конца сделать это так и не удалось.

Хотя США даже использовали свое самое мощное неядерное оружие –бункерные бомбы GBU-57, часть ядерных объектов находится глубоко под землей. Кроме того, Иран успел вывезти часть обогащенного урана в безопасное место.

После 12-дневной войны и до сегодняшнего дня между США и Ираном продолжались переговоры по ядерной программе. Стороны рассматривали различные варианты компромиссов – добровольные ограничения Ирана в ядерной сфере в обмен на те или иные уступки США.

Среди других требований со стороны американцев – ограничение на баллистическое вооружение Ирана, а также прекращение поддержки террористических группировок в регионе, вроде ХАМАС, "Хезболлы" и хуситов.

Однако результата достичь не удалось. Дополнительно, в начале этого года в Иране вспыхнули массовые протесты против исламского режима. США и другие страны Запада выразили поддержку протестующим и даже рассматривали возможность удара по Ирану, чтобы ослабить режим.

На этом фоне с начала года США планомерно наращивали военные силы на Ближнем Востоке, а утечки в западных и ближневосточных медиа прогнозировали удар по Ирану еще чуть ли не месяц назад.

Падет ли режим в Иране?

Базовый сценарий сейчас – это война. Вероятно, более масштабная, чем 12-дневная, сказал РБК-Украина заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.

Хотя Израиль заявляет, что целью операции не является свержение режима, цели США до конца остаются неясными.

"Сейчас идет уничтожение военной инфраструктуры, а самое главное – центров управления: министерства, офис рахбара (верховного лидера Ирана - ред.), первые лица, старшие генералы. Это перешло черту. Я думаю, сейчас мы наблюдаем начало войны на уничтожение исламского режима в Иране", – отметил Данилов.

Но, по его словам, судьба режима еще далеко не решена.

Иран уже нанес первые удары по Израилю и базах США в ответ. После 12-дневной войны, особенно в течение последних месяцев, Иран готовился к обороне, но против него – объективные ограничения санкций и мощь израильско-американских сил.

"Очень разные силы в воздухе. Мы на своем украинском опыте знаем, насколько трудно выстроить ПВО и ПРО. За спиной у иранцев не было таких союзников, как у нас. И нам понадобилось много лет. Думаю, будет много сюрпризов с обеих сторон. Как со стороны израильско-американской коалиции, так и со стороны иранцев. Иранцы должны действовать нестандартно и асимметрично. Это их единственный выход в этой ситуации. Смогут ли – увидим", – сказал Данилов.

Пока что иранское руководство сдаваться не собирается. Reuters со ссылкой на источник в Иране сообщает, что верховный иранский лидер аятолла Али Хаменеи не находится в Тегеране и был переведен в безопасное место.

Иран готовится к более масштабному ответу на американо-израильские атаки, который "обещает быть сокрушительным".

Также важно, что руководство Ирана все еще сохраняет управляемость государством. В самом Иране еще рано говорить о расколе элит на фоне протестов и возможного несогласия с позицией верховного лидера. В то же время маловероятно и единение населения "вокруг флага".

"Я уже в это не верю. После расстрелов, после возгласов "смерть Хаменеи". Буквально на этой неделе, когда возобновились протесты, особенно университетские, то лозунги стали еще более радикальными. Они используют обсценную лексику по отношению к режиму и всем его представителям. То есть реально кричалки с матом сейчас звучат, преимущественно против лидеров режима", – подчеркнул Сергей Данилов.

Очень многое будет зависеть от того, насколько готовым к длительной операции окажется Дональд Трамп. Отдаст ли он предпочтение точечной однодневной операции ради красивой "картинки", как прошлым летом, или прикажет будет склонен к более масштабным действиям.

В первый час после начала операции в западных медиа звучали версии о том, что нынешние удары для Трампа могут быть прежде всего последним аргументом давления на иранцев в переговорах. И именно этим объясняется то, что атаку нанесли в светлое время суток и подбор целей (вроде резиденции Хаменеи), тогда как с чисто военной точки зрения ночные удары могли бы стать более эффективными.

Впрочем, учитывая масштаб ударов американо-израильской коалиции и ответ Ирана, который затронул уже большинство государства региона, а также риторики всех участников противостояния, вариант "блиц-конфликта" выглядит не самым вероятным.

Вопрос-ответ (FAQ):

Какова цель совместной военной операции США и Израиля?

– По заявлению Дональда Трампа и минобороны Израиля, целью является полное уничтожение угрозы со стороны иранского режима и ликвидация его системы безопасности. В частности, атаки направлены на военную инфраструктуру и центры управления государством.

Сколько продлится первая фаза атаки на Иран?

- Согласно данным израильского 12 канала, первый этап масштабной операции рассчитан на 4 дня. Операция готовилась в течение нескольких месяцев в полной координации между Вашингтоном и Иерусалимом.

Где сейчас находится аятолла Али Хаменеи?

– По данным Reuters, верховный лидер Ирана покинул Тегеран сразу после начала атаки. Сейчас он переведен в специальное безопасное место, откуда продолжает руководить государством, пока Тегеран готовит ответ.

Началась ли большая война на Ближнем Востоке?

– Эксперт Сергей Данилов отмечает, что текущие события являются началом войны на уничтожение исламского режима. Иран уже начал наносить асимметричные ответные удары по базам США и Израиля.

При написании материала использовались публикации Reuters, Al Jazeera, The New York Times, Times of Israel и комментарии Сергея Данилова.

