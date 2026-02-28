ua en ru
Сб, 28 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Микрочипы из Германии в Москву: по кому ударил новый указ Зеленского

Суббота 28 февраля 2026 10:40
UA EN RU
Микрочипы из Германии в Москву: по кому ударил новый указ Зеленского Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украина ввела санкции против 10 российских транспортно-логистических предприятий, доставляющих грузы на временно оккупированные Россией украинские территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте также: США ввели новый пакет санкций против россиян и их компаний: кто оказался под ударом

В санкционный список попали частные российские компании, которые доставляют вещи российским оккупантам и в обратном направлении. По сути, они осуществляют логистическую поддержку российской армии.

Также в этот пакет вошли предприятия, работающие на временно оккупированных территориях, используя захваченную инфраструктуру "Укрпочты". Там не только выдают пенсии и другие выплаты, но и работают как паспортный стол, в котором незаконно паспортизируют людей и выдают повестки.

Под санкциями и почтовые операторы, которые в обход санкций образовали каналы так называемого параллельного импорта товаров двойного назначения (электроника, дроны).

"Особая роль почтовых сервисов заключается в доставке микроэлектроники из-за рубежа. Ненормально, когда из Германии можно отправить по почте микрочип в Москву. Санкции направлены и на ограничение этих каналов поставок. Соответствующая информация уже у партнеров", - отметил уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Санкции введены против таких компаний:

  • Акционерное общество "ДПД Рус";
  • Акционерное общество "Фрейт Линк";
  • Государственное унитарное предприятие "ДНР" "Почта Донбасса";
  • Государственное унитарное предприятие "ЛНР" "Почта Луганской Народной Республики";
  • Общество с ограниченной ответственностью "Деловые Линии";
  • Общество с ограниченной ответственностью "Дондоставка";
  • Общество с ограниченной ответственностью "Наша Почта";
  • Общество с ограниченной ответственностью "Первая экспедиционная компания";
  • Общество с ограниченной ответственностью "СДЕК-Глобал";
  • Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта Крыма".

Санкции Украины против России

Напомним, 21 февраля Украина ввела санкции против граждан России и Ирана, а также 44 российских компаний, которые обслуживают военно-промышленный комплекс страны-агрессора.

Также 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против компаний "теневого флота" РФ, которые перевозят подсанкционную нефть.

17 января Зеленский ввел в действие решение о новых санкциях против РФ. Под ограничения попали в основном российские киберспортсмены и "паралимпийцы".

Также президент подписал санкционное решение, направленное против лиц, которые оправдывают российскую агрессию и используются Кремлем в пропагандистских целях.

До этого, в конце декабря 2025 года, Зеленский сообщил о подготовке нескольких новых пакетов санкций против граждан РФ и их партнеров за поддержку войны против Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Санкции против России
Новости
Удар на опережение: Израиль атаковал Иран, по всей стране введено чрезвычайное положение
Удар на опережение: Израиль атаковал Иран, по всей стране введено чрезвычайное положение
Аналитика
Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше