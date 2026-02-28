В "Охматдете" выбрали нового руководителя, который спасал заведение после ударов РФ

Александр Урин официально назначен генеральным директором Национальной детской специализированной больницы "Охматдет". До этого он в течение полутора лет руководил учреждением в статусе исполняющего обязанности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу медицинского учреждения.

Александр Урин посвятил работе в "Охматдете" более 20 лет. Свою карьеру он начал как врач-анестезиолог, впоследствии возглавлял отделение интенсивной и эфферентной терапии острых и хронических интоксикаций.

Как отметили в медучреждении, Урин знает работу заведения изнутри - от медицинских процессов до функционирования каждого подразделения.

Последние 18 месяцев он возглавлял больницу в статусе и.о. гендиректора. На этот период выпали самые сложные вызовы, в частности работа в условиях полномасштабной войны и восстановление корпуса после массированного ракетного удара.