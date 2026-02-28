ua en ru
В "Охматдете" выбрали нового руководителя, который спасал заведение после ударов РФ

Суббота 28 февраля 2026 15:56
В "Охматдете" выбрали нового руководителя, который спасал заведение после ударов РФ Фото: Александр Урин (ohmatdyt.com.ua)
Автор: Валерия Полищук

Александр Урин официально назначен генеральным директором Национальной детской специализированной больницы "Охматдет". До этого он в течение полутора лет руководил учреждением в статусе исполняющего обязанности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу медицинского учреждения.

Александр Урин посвятил работе в "Охматдете" более 20 лет. Свою карьеру он начал как врач-анестезиолог, впоследствии возглавлял отделение интенсивной и эфферентной терапии острых и хронических интоксикаций.

Как отметили в медучреждении, Урин знает работу заведения изнутри - от медицинских процессов до функционирования каждого подразделения.

Последние 18 месяцев он возглавлял больницу в статусе и.о. гендиректора. На этот период выпали самые сложные вызовы, в частности работа в условиях полномасштабной войны и восстановление корпуса после массированного ракетного удара.

Напомним, летом 2024 года детская больница "Охматдет" претерпела значительные разрушения в результате целенаправленного ракетного удара РФ. Тогда из-за атаки пострадали почти все корпуса столичного многопрофильного диагностически-лечебного учреждения.

В результате российской атаки тогда погибли два человека, за медицинской помощью обратилось 32 раненых. Также восемь детей были госпитализированы с травмами.

Тогда СБУ получила доказательства, подтверждающие, что Россия ударила по "Охматдету" ракетой Х-101. В частности, на месте трагедии обнаружили обломок двигателя крылатой ракеты.

После инцидента в заведении начались масштабные восстановительные работы, к которым присоединились как государство, так и международные доноры и волонтеры.

