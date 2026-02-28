ua en ru
Сб, 28 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Саудовская Аравия пригрозила Ирану "серьезными последствиями" за удары по братским странам

Саудовская Аравия, Суббота 28 февраля 2026 15:06
UA EN RU
Саудовская Аравия пригрозила Ирану "серьезными последствиями" за удары по братским странам Фото: Саудовская Аравия пригрозила Ирану "серьезными последствиями" за удары по братским странам (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Саудовская Аравия осудила сегодняшние удары Ирана по Эр-Рияду и другим странам Ближнего Востока, а также пригрозила "серьезными последствиями".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Саудовской Аравии.

Читайте также: Не только Израиль. Иран атакует еще ряд стран Ближнего Востока, - СМИ

"Королевство Саудовская Аравия решительно осуждает и разоблачает откровенную иранскую агрессию и вопиющее нарушение суверенитета ОАЭ, Бахрейна, Катара, Кувейта и Иордании", - говорится в сообщении.

В МИД отметили, что Саудовская Аравия подтверждает свою полную солидарность и непоколебимую поддержку братских стран, а также готовность "предоставить все свои возможности в их распоряжение для поддержки любых мер, которые они могут принять".

"Королевство также предупреждает о серьезных последствиях, возникающих в результате дальнейшего нарушения суверенитета государств и принципов международного права", - добавили в ведомстве.

Обострение на Ближнем Востоке

Напомним, сегодня, 28 февраля, Израиль нанес превентивный удар по Ирану.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о введении "немедленного состояния чрезвычайной ситуации по всей стране". По его словам, превентивный удар по Ирану был необходим для нейтрализации существующих угроз государству Израиль.

К тому же атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты начали военную кампанию в Иране для устранения угроз со стороны действующего режима.

Среди целей сегодняшнего удара Израиля и США по Ирану были верховный лидер Али Хаменеи президент Масуд Пезешкиян и другие топ-чиновники страны.

В ответ Иран выпустил ракеты в сторону территории Израиля. Системы противовоздушной обороны уже работают над перехватом целей.

Также Тегеран нанес удары по военным объектам США в Бахрейне, Катаре, ОАЭ, Кувейте и Саудовской Аравии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Израиль Иран Саудовская Аравия
Новости
Война на уничтожение режима? Почему США и Израиль начали массированную атаку на Иран
Война на уничтожение режима? Почему США и Израиль начали массированную атаку на Иран
Аналитика
Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше