Украинцев призвали воздержаться от поездок в Израиль

Граждан Украины призвали отказаться от поездок в Израиль. А тем украинцам, которые сейчас находятся на территории страны, рекомендуют минимизировать передвижения и избегать мест массового скопления людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины и пресс-службу посольства Украины в Израиле.

В связи с обострением ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке и угрозой ракетных атак, МИД рекомендует гражданам Украины до стабилизации ситуации воздержаться от поездок в Израиль и напомнил о действительной рекомендации воздержаться от поездок в Иран и покинуть его территорию, обнародованную в начале января.

Всем украинцам, которые находятся в странах региона, рекомендуют сохранять бдительность, внимательно следить за сообщениями местных компетентных органов стран пребывания, неукоснительно соблюдать меры безопасности, всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Гражданам Украины, которые уже находятся на территории Израиля, рекомендуется: