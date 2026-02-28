Украинцев призвали воздержаться от поездок в Израиль
Граждан Украины призвали отказаться от поездок в Израиль. А тем украинцам, которые сейчас находятся на территории страны, рекомендуют минимизировать передвижения и избегать мест массового скопления людей.
Об этом сообщает РБК-Украина
В связи с обострением ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке и угрозой ракетных атак, МИД рекомендует гражданам Украины до стабилизации ситуации воздержаться от поездок в Израиль и напомнил о действительной рекомендации воздержаться от поездок в Иран и покинуть его территорию, обнародованную в начале января.
Всем украинцам, которые находятся в странах региона, рекомендуют сохранять бдительность, внимательно следить за сообщениями местных компетентных органов стран пребывания, неукоснительно соблюдать меры безопасности, всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
Гражданам Украины, которые уже находятся на территории Израиля, рекомендуется:
- неукоснительно следовать указаниям Командования тыла Израиля;
- постоянно отслеживать официальные сообщения местных властей и Посольства Украины в Израиле;
- минимизировать передвижения и избегать мест массового скопления людей;
- заблаговременно выяснить расположение ближайших укрытий.
Обострение на Ближнем Востоке
Напомним, сегодня, 28 февраля, Израиль нанес превентивный удар по Ирану для устранения угроз безопасности.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о введении "немедленного состояния чрезвычайной ситуации по всей стране". По его словам, превентивный удар по Ирану был необходим для нейтрализации существующих угроз государству Израиль.
Атака на Иран является совместной операцией Израиля и США.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты начали военную кампанию в Иране для устранения угроз со стороны действующего режима. Основной целью операции названа защита американского народа и союзников.
Среди целей сегодняшнего удара Израиля и США по Ирану были верховный лидер Али Хаменеи президент Масуд Пезешкиян и другие топ-чиновники страны.
В ответ Иран выпустил ракеты в сторону территории Израиля.
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обратился к гражданам на фоне взаимных ударов Ирана и Израиля утром 28 февраля и призвал к выдержке в ближайшие дни.
Также Тегеран нанес удары по военным объектам США в Бахрейне, Катаре, ОАЭ и Кувейте.