Дроны и баллистика летели с нескольких направлений: детали ночной атаки РФ

В ночь на 28 февраля Россия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 105 ударными дронами с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По данным военных, с 18:00 27 февраля до утра 28 февраля противник атаковал баллистической ракетой "Искандер-М" из Воронежской обл., а также 105 ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с направлений: Орел, Брянск, Курск, Шаталово, Брянск, Приморско-Ахтарск, Миллерово - РФ, и ТОТ Донецка, Гвардейское - ТОТ АР Крым.

Около 60 из запущенных дронов - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 96 вражеских дронов типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 6 ударных дронов и падение обломков на 7 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.