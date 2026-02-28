Дроны и баллистика летели с нескольких направлений: детали ночной атаки РФ
В ночь на 28 февраля Россия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 105 ударными дронами с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
По данным военных, с 18:00 27 февраля до утра 28 февраля противник атаковал баллистической ракетой "Искандер-М" из Воронежской обл., а также 105 ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с направлений: Орел, Брянск, Курск, Шаталово, Брянск, Приморско-Ахтарск, Миллерово - РФ, и ТОТ Донецка, Гвардейское - ТОТ АР Крым.
Около 60 из запущенных дронов - "Шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 96 вражеских дронов типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 6 ударных дронов и падение обломков на 7 локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.
Обстрелы Украины
Напомним, в ночь на 27 февраля российские войска атаковали Украину почти двумя сотнями беспилотников. Большинство вражеских целей ликвидировали силы ПВО.
При этом зафиксировано попадание 20 ударных дронов на 14 локациях.
В частности, под утро россияне атаковали центр Сум. В результате обстрела возник пожар в гостинице, спасатели эвакуировали около 50 человек.
Во время тушения пожара россияне нанесли повторный удар по спасателям. Никто из личного состава не пострадал, пожар был оперативно ликвидирован.
Также российские оккупанты атаковали ударными дронами гражданскую и портовую инфраструктуру Одесской области. Пострадали два человека, повреждены порт и дома, разрушен детский сад.