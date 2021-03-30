Дубілета оголосили в розшук, а під Запоріжжям зійшов з рейок "Інтерсіті": новини за 29 березня

Екс-главу ПриватБанку Олександра Дубілета оголосили в розшук, став відомий остаточний переможець на довиборах в Донецькій області, під Запоріжжям зійшов з рейок потяг "Інтерсіті" з пасажирами. Детальніше про те, що сталося в понеділок, 29 березня, - в матеріалі РБК-Україна.

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Екс-главу ПриватБанку оголосили в розшук

Колишнього голову правління ПриватБанку Олександра Дубілета оголосили в розшук. Він фігурує у справі про махінації у фінансовій установі до її націоналізації.

Нагадаємо, в лютому Дубілету оголосили підозру у справі про розтрату 136 млн гривень ПриватБанку шляхом зловживання службовим становищем.

Довибори у ВР в Донецькій області: став відомий остаточний переможець

ЦВК опрацювала 100% протоколів голосування на довиборах у Верховну раду в одномандатному виборчому окрузі №50. Перемогу з великим відривом від опонентів здобув міський голова міста Добропілля Андрій Аксьонов.

Результати паралельного підрахунку голосів на довиборах до Верховної ради на 87 окрузі свідчать, що переміг Олександр Шевченко. Він набрав на 192 голоси більше за кандидата від "Слуги народу" Василя Вірастюка.

Під Запоріжжям зійшов з рейок поїзд "Інтерсіті" з пасажирами

Вдень 29 березня поблизу Запоріжжя з колії зійшов поїзд "Інтерсіті" Київ-Запоріжжя. З рейок зійшли шість з 9 вагонів поїзда, в яких на момент інциденту перебували 88 пасажирів.

Повідомляється, що аварія могла статися через проблеми з путями. Машиністу довелося екстрено гальмувати, коли він помітив, що з рейками щось не так.

Суд арештував підозрюваних у вбивстві громадського активіста в Києві

Печерський районний суд Києва взяв під варту трьох підозрюваних у вбивстві громадського активіста та добровольця. Їх взято під варту на 2 місяці без можливості внесення застави.

Нагадємо, за даними слідства ввечері 24 березня підозрювані були у квартирі потерпілого на Печерську, близько години утримували його проти волі та наносили удари в різні частини тіла. Після цього напівпритомного чоловіка силоміць посадили в автомобіль та вивезли у невідомому напрямку. Чоловіка вбили і сховали його тіло у закинутій канаві в Київській області. Його знайшли 28 березня.

Тупицький скликав засідання КСУ через указ Зеленського

Олександр Тупицький підписав розпорядження про скликання Конституційного суду на 12 квітня 2021 року. Засідання буде присвячене указу президента Володимира Зеленського про скасування призначення Тупицького главою КСУ.

Також повідомляється, що Тупицький планує оскаржувати указ президента про скасування указу про його призначення суддею Конституційного суду. Тупицький анонсував звернення до Верховного суду.

Суд відправив під домашній арешт екс-комбата "Донбасу" Виногродського по справі про ПВК Семенченко

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід для колишнього командира батальйону "Донбас" Анатолія Виногродського (позивний "Гал"). Він відправлений цілодобовий під домашній арешт.

Нагадаємо, в 2017 році колишніх бійців "Донбасу", у тому числі і Вингородского, затримували за напад на охоронця одного з приватних сільськогосподарських підприємств. Згодом колишнього комбата відпустили під домашній арешт.

У Путіна відреагували на загострення на Донбасі: є ризик силового сценарію

Російська влада висловлює занепокоєння останнім загостренням на Донбасі, в результаті якого українська сторона понесла втрати. При цьому в Кремлі наполягають, що вдаються до провокацій нібито українські військові.

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков підкреслив, що ескалація напруженості загрожує "надзвичайно небезпечним силовим сценарієм".

Сутички біля ОП: активіста Ратушного відправили під домашній арешт

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід активісту Роману Ратушний, який є фігурантом у справі про заворушення біля Офісу президента 20 березня. Його відправили під домашній арешт.

Ратушного підозрюють у хуліганстві, вчиненому групою осіб, із застосуванням зброї за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу.

Bellingcat встановили росіян, причетних до тортур у в'язниці "Ізоляція" на Донбасі

Розслідувачі Bellingcat встановили особи росіян, які були причетні до тортур у в'язниці "Ізоляція". Вона підконтрольна бойовикам так званої "ДНР". Про це повідомив журналіст, колишній бранець бойовиків Станіслав Асєєв.

За його словами, мешканці РФ Юрій Кривонос, Володимир Бутенко та Руслан Єремічев причетні до тортур та принижень людської гідності.

Контейнеровоз Ever Given зняли з мілини в Суецькому каналі

Рятувальні команди зняли з мілини застряглий в Суецькому каналі контейнеровоз Ever Given. Поки не уточнюється, як скоро відновиться рух по водній артерії.

Контейнеровоз водотоннажністю 220 тисяч тонн і довжиною 400 метрів належить японській компанії Shohei Kisen і ходить під панамським прапором. 23 березня судно перегородило одномагістральну південну частину Суецького каналу через сильний вітер і піщану бурю, змінивши курс і впершись носом і кормою в протилежні береги русла. Через цю ситуацію в заторі опинилося майже 370 суден.

В авіакатастрофі на Алясці загинув чеський мільярдер

Неподалік від міста Бьютт в штаті Аляска розбився вертоліт. У результаті авіакатастрофи загинув чеський мільярдер Петро Келлнер.

Трагедія сталася при посадці, група мала намір покататися на позашляхових трасах. Про смерть мільярдера разом зі смертю ще чотирьох людей повідомила його фінансова група PPF.

Синоптик назвала дату "вибухового" потепління в Україні

Погода в Україні принесе на цьому тижні потепління майже до 20-тиградусних значень. Проте до вихідних знову дещо похолодає.

Прогнозом на найближчі дні поділилася синоптик Наталка Діденко. За її словами, серйозне потепління очікується в країні вже в четвер, 1 квітня.