ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Путіна відреагували на загострення на Донбасі: є ризик силового сценарію

Новость на русском → Москва, Понеділок 29 березня 2021 14:23
У Путіна відреагували на загострення на Донбасі: є ризик силового сценарію Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Російська влада висловлює занепокоєння останнім загостренням на Донбасі, в результаті якого українська сторона понесла втрати. При цьому в Кремлі наполягають, що вдаються до провокацій нібито українські військові.

Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости".

"Що стосується ситуації на лінії зіткнення, то ми і раніше говорили, що у нас викликає серйозну стурбованість ескалація напруженості. Ми і раніше висловлювали свою стурбованість у зв'язку з провокаційними діями з боку українських збройних сил, які мали місце", - зазначив Пєсков.

Він також зазначив, що ця тема обговорювалася на переговорах помічників президентів. Пєсков підкреслив, що ескалація напруженості загрожує "надзвичайно небезпечним силовим сценарієм".

Нагадаємо, минулого тижня в результаті обстрілу в районі Шумів Донецької області загинули четверо українських бійців. Після цього Київ ініціював позачергове засідання підгрупи ТКГ з безпеки, але воно не відбулося.

Сьогодні стало відомо, що президент Росії Володимир Путін не планує розмову з президентом України Володимиром Зеленським з приводу ескалації на Донбасі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Путін Російська Федерація Донбас
NEWS
"Червону" зону розширили до 11 регіонів
"Червону" зону розширили до 11 регіонів
DAILY
Марина Лазебна: Ми старіюча нація. Без накопичувальної пенсії кожний уряд "лататиме дірки"
Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч Марина Лазебна: Ми старіюча нація. Без накопичувальної пенсії кожний уряд "лататиме дірки"