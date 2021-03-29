На довиборах до Ради на 87 окрузі перемагає Шевченко, - попередній підрахунок
Результати паралельного підрахунку голосів на довиборах до Верховної ради на 87 окрузі свідчать, що переміг Олександр Шевченко. Він набрав на 192 голоси більше за кандидата від "Слуги народу" Василя Вірастюка.
Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії.
Третє місце посів представник ВО "Свобода" Руслан Кошулинський.
При цьому близько 1000 голосів, за даними паралельного підрахунку, забрали у Олександра Шевченко його однофамільці-клони, яких допустили на вибори.
|
|
Кількість голосів "за"
|
Відсоток
|
Олександр Шевченко
|
15.798
|
30,89%
|
Василь Вірастюк
|
15.606
|
30,52%
|
Руслан Кошулинський
|
14.484
|
28,32%
Нагадаємо, на 87 окрузі були представлені 14 кандидатів, в тому числі 8 висунутих партіями і 6 самовисуванців.
Серед кандидатів - представник партії "За майбутнє", екс-директор туристичного комплексу "Буковель" Олександр Шевченко, представник партії "Слуга народу", спортсмен і актор Василь Вірастюк, а також представник ВО "Свобода" Руслан Кошулинський.
Кандидат від партії "Європейська солідарність" на довиборах до Верховної ради Маруся Звіробій зняла свою кандидатуру на користь Кошулинського.