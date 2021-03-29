Тупицький відреагував на указ Зеленського. Буде оскаржувати в суді

Олександр Тупицький планує оскаржувати указ президента про скасування указу про його призначення суддею Конституційного суду. Тупицький анонсував звернення до Верховного суду.

Про це він розповів в інтерв'ю агентству "Ліга" .

"Я буду його (указ президента - ред.) оскаржувати у Верховному суді. Я вважаю його протиправним та незаконним. Вся аргументація є у скарзі, яку я направлю в суд найближчим часом", - сказав Тупицький.

За словами Тупицького, попри указ президента, він досі глава Конституційного суду, оскільки рішення про звільнення судді ухвалює тільки КСУ на спеціальному засіданні.

"При цьому мого звільнення не відбулося, оскільки сам указ можна розцінювати як підставу для звільнення. А Конституцією та законом про КСУ визначено, що рішення про звільнення судді КСУ ухвалює тільки КСУ на спеціальному пленарному засіданні", - зазначив він.

Нагадаємо, 27 березня президент Володимир Зеленський видав указ, яким скасував укази президента-втікача Віктора Януковича про призначення Тупицького та Олександра Касмініна суддями КСУ. Свій указ президент пояснив тим, що "деякі судді КСУ створюють загрозу національній безпеці".