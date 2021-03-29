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Названо попередню причину інциденту з поїздом під Запоріжжям

Новость на русском → Запоріжжя, Понеділок 29 березня 2021 17:07
Названо попередню причину інциденту з поїздом під Запоріжжям Фото: потяг зійшов з рейок під Запоріжжям (скрин_телеграмм_канал_Это_Запорожье)
Автор: РБК-Україна

Поїзд "Інтерсіті" міг зійти з рейок під Запоріжжям через проблеми з путями. Машиністу довелося екстрено гальмувати, коли він помітив, що з рейками щось не так.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив голова філії "Пасажирська компанія" АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

За його словами, машиніст негайно зупинив потяг, коли побачив, що з рейками щось не так.

"Є попередній коментар машиніста, що була проблема з путями, але це все буде на місці комісія вивчати у всіх деталях. Машиніст відразу зреагував і це один з чинників, який дозволив обійтися без жертв", - зазначив Перцовський.

Сьогодні шість з дев'яти вагонів поїзда Київ-Запоріжжя зійшли з рейок за 50 кілометрів до кінцевої станції. У поїзді знаходилися майже 90 пасажирів, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, в грудні 2020 року зійшов з рейок експрес з Києва до аеропорту "Бориспіль". Інцидент стався на станції "Дарниця". В результаті події ніхто не постраждав.

А вже в лютому в Києві площі Тараса Шевченка трамвай зійшов з рейок і ледь не зніс МАФи, які стояли поруч.

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