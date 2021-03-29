Названо попередню причину інциденту з поїздом під Запоріжжям

Поїзд "Інтерсіті" міг зійти з рейок під Запоріжжям через проблеми з путями. Машиністу довелося екстрено гальмувати, коли він помітив, що з рейками щось не так.

За його словами, машиніст негайно зупинив потяг, коли побачив, що з рейками щось не так.

"Є попередній коментар машиніста, що була проблема з путями, але це все буде на місці комісія вивчати у всіх деталях. Машиніст відразу зреагував і це один з чинників, який дозволив обійтися без жертв", - зазначив Перцовський.

Сьогодні шість з дев'яти вагонів поїзда Київ-Запоріжжя зійшли з рейок за 50 кілометрів до кінцевої станції. У поїзді знаходилися майже 90 пасажирів, обійшлося без постраждалих.