Сутички біля ОП: активіста Ратушного відправили під домашній арешт

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід активісту Роману Ратушний, який є фігурантом у справі про заворушення біля Офісу президента 20 березня. Його відправили під домашній арешт.

Його підозрюють у хуліганстві, вчиненому групою осіб, із застосуванням зброї за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу.

Суд також зобов'язав активіста здати паспорти й носити електронний браслет, а також приходити на виклики слідчого, прокурора, суду.

Поліція клопотала про домашній арешт для Ратушного.

За словами активіста, в матеріалах справи зазначено, що на акції 20 березня він нібито "палив фаєр, чим становив якусь загрозу". Це підтверджується показаннями поліцейських, які були присутні на акції. Однак він стверджує, що на відео, представленому слідством, неможливо ідентифікувати особу. Разом з тим Ратушний не підтверджує і не заперечує, що це він.

Підозрюваного хотіли взяти на поруки два парламентарії - Володимир Ар'єв і Ярослав Юрчишин.

Нагадаємо, 24 березня під час виходу з ефіру одного з телеканалів у Києві Ратушному оголосили підозру за участь у заворушеннях під ОП.

Як писало РБК-Україна, раніше Міністерство внутрішніх справ опублікувало відео, на якому оприлюднені імена і прізвища сімох учасників заворушень під Офісом президента.

Так, у Верховній раді з'явився текст постанови №5295 про засудження подій під Офісом президента 20 березня. Пропонується надати ряд доручень з розслідування заворушень Міністерству внутрішніх справ, Службі безпеки України та Державному бюро розслідувань.