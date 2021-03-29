ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Довибори у ВР в Донецькій області: став відомий остаточний переможець

Новость на русском → Донецька область, Понеділок 29 березня 2021 13:45
Довибори у ВР в Донецькій області: став відомий остаточний переможець Фото: у Донецькій області відбулися довибори у ВР (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Андрій Василюк

ЦВК опрацювала 100% протоколів голосування на довиборах у Верховну раду в одномандатному виборчому окрузі №50. Перемогу з великим відривом від опонентів здобув міський голова міста Добропілля Андрій Аксьонов.

Про це повідомляє сайт Центральної виборчої комісії.

Андрій Аксьонов набрав 65,6% голосів. Його найближчий опонент Володимир Рибін з "Партії Шарія" має 13% голосів. На третій позиції - Юлія Кузьменко з "Європейської солідарності" (6,69%).

Четверте місце посідає Вікторія Шилова з політичної партії "Держава" - 4,08%. Олександр Бондаренко від партії "Слуга народу" набрав 3,02%.

Нагадаємо, 28 березня 2021 року на двох одномандатних виборчих округах відбулися довибори до Верховної ради України. Голосування проходило на окрузі №87 в Івано-Франківській області та окрузі №50 в Донецькій області.

Згідно з даними екзит-полу, на окрузі №50 у Донецькій області лідирував мер міста Добропілля Андрій Аксьонов, який балотувався від партії "Порядок". Він переміг з великою перевагою. На окрузі №87 в Івано-Франківській області лідирують кандидати Олександр Шевченко та Руслан Кошулинський. Дистанція між ними менше одного відсотка.

Раніше повідомлялося, що в Івано-Франківській області зафіксували сім порушень під час голосування на довиборах у Верховну раду по округу №87. Серед порушень - фотографування бюлетеня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Верховна Рада
NEWS
"Червону" зону розширили до 11 регіонів
"Червону" зону розширили до 11 регіонів
DAILY
Марина Лазебна: Ми старіюча нація. Без накопичувальної пенсії кожний уряд "лататиме дірки"
Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч Марина Лазебна: Ми старіюча нація. Без накопичувальної пенсії кожний уряд "лататиме дірки"