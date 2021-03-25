Ще одному учаснику заворушень під ОП повідомили про підозру
Активісту Роману Ратушному оголосили підозру через участь у заворушеннях під Офісом президента 20 березня. Підозру повідомили ввечері 24 березня під час виходу з ефіру одного з телеканалів в Києві.
Про це сам Ратушний повідомив в своєму Facebook.
За його словами на ефірі мав бути заступник глави МВС Антон Геращенко, від якого Ратушний вимагав спростувати нібито "неправдиву інформацію щодо нього".
"Натомість на виході з телестудії мене чекала оперативна група слідчих, які вручили мені підозру. Я вважаю що замовником цієї підозри є заступник голови офісу президента Андрій Смирнов, і це помста за мою діяльність щодо захисту Протасового яру від незаконної забудови Геннадія Корбана, інтереси якого Смирнов лобіює і після того як перестав бути його адвокатом", - написав активіст.
Нагадаємо, раніше Міністерство внутрішніх справ опублікувало відео, на якому оприлюднено імена і прізвища сімох учасників заворушень під Офісом президента. Серед них був Роман Ратушний.
Раніше повідомлялося, що правоохоронці повідомили про підозру п'яти учасникам акції біля Офісу президента. Декого з них вже відправили під домашній арешт.