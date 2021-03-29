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Тупицький скликав засідання КСУ через указ Зеленського

Новость на русском → Київ, Понеділок 29 березня 2021 17:53
Тупицький скликав засідання КСУ через указ Зеленського Фото: Олександр Тупицький (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Олександр Тупицький підписав розпорядження про скликання Конституційного суду на 12 квітня 2021 року. Засідання буде присвячене указу президента Володимира Зеленського про скасування призначення Тупицького главою КСУ.

Про це йдеться на сторінці КСУ у Facebook.

"Повідомляємо про скликання спеціального пленарного засідання Конституційного суду України на 12 квітня 2021 року", - повідомила прес-служба суду.

Прес-служба КСУ також опублікувала копію розпорядження Тупицького. В документі йдеться про те, що на засіданні буде розглядатися питання звільнення Тупицького та судді Олександра Касмініна на підставі указу Зеленського.

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Фото: розпорядження Тупицького (facebook.com/ConstitutionalCourtofUkraine)

Як відомо, 27 березня президент Зеленський видав указ, яким скасував укази президента-втікача Віктора Януковича про призначення Тупицького та Касмініна суддями Конституційного суду. Указ набув чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, у грудні 2020 року Зеленський усунув Тупицького від посади голови КСУ. Рішення було пов'язане з тим, що судді оголосили підозру по кримінальній справі - Тупицького підозрюють у введення суду в оману і примушування свідка до відмови від дачі показань.

Вже 26 лютого Зеленський продовжив термін відсторонення Тупицького ще на місяць.

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