Тупицький скликав засідання КСУ через указ Зеленського

Олександр Тупицький підписав розпорядження про скликання Конституційного суду на 12 квітня 2021 року. Засідання буде присвячене указу президента Володимира Зеленського про скасування призначення Тупицького главою КСУ.

Про це йдеться на сторінці КСУ у Facebook .

"Повідомляємо про скликання спеціального пленарного засідання Конституційного суду України на 12 квітня 2021 року", - повідомила прес-служба суду.

Прес-служба КСУ також опублікувала копію розпорядження Тупицького. В документі йдеться про те, що на засіданні буде розглядатися питання звільнення Тупицького та судді Олександра Касмініна на підставі указу Зеленського.

Фото: розпорядження Тупицького (facebook.com/ConstitutionalCourtofUkraine)

Як відомо, 27 березня президент Зеленський видав указ, яким скасував укази президента-втікача Віктора Януковича про призначення Тупицького та Касмініна суддями Конституційного суду. Указ набув чинності з дня його опублікування.