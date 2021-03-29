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Ситуація критична: Київ може закрити школи, садочки і зупинити транспорт

Новость на русском → Київ, Понеділок 29 березня 2021 15:47
Ситуація критична: Київ може закрити школи, садочки і зупинити транспорт Фото: транспорт у Києві можуть зупинити (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

На час локдауна в Києві через критичну ситуацію з коронавірусом можуть максимально посилити карантинні заходи. Аж до повної зупинки транспорту та закриття дитячих садків.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"Ситуація поки що, на жаль, зовсім не покращилася. Бачимо, м'яко кажучи, не зовсім серйозне ставлення до карантинних обмежень з боку городян", - зазначив він.

За його словами, за останні два тижні додали понад 1 000 ліжко-місць у лікарнях для пацієнтів з COVID, але їх заповнюваність на сьогодні досить серйозна.

"Ситуація критична, у нас сьогодні діти 1-4 класів пішли в школу... Але якщо ситуація не зміниться, нам доведеться закривати і 1-4 класи, і дитячі садочки і приймати рішення, щоб обмежити роботу транспорту в цілому", - додав Поворозник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що локдаун в Києві може закінчитися раніше терміну, якщо в столиці епідемічна ситуація покращиться.

Спочатку планувалося, що Київ вийде з "червоної зони" до 9 квітня. На сьогодні в столиці діють обмеження на роботу ресторанів, ТРЦ, громадського транспорту і так далі.

На тлі важкої ситуації з COVID в Києві ще й захворюваність на грип та ГРВІ перевищила епідпоріг на 20%.

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