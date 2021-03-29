ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Під Запоріжжям зійшов з рейок поїзд "Інтерсіті" з пасажирами

Новость на русском → Дніпропетровська область, Понеділок 29 березня 2021 15:59
Під Запоріжжям зійшов з рейок поїзд "Інтерсіті" з пасажирами Фото: поїзд зійшов з колії поблизу Запоріжжя (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Вдень 29 березня поблизу Запоріжжя з колії зійшов поїзд "Інтерсіті" Київ-Запоріжжя. З рейок зійшли шість з 9 вагонів поїзда, в яких на момент інциденту перебували 88 пасажирів.

Про це повідомила "Укрзалізниця".

Вагони зійшли з колії за 50 кілометрів до Запоріжжя. Причини сходу з рейок наразі розслідує спеціальна комісія. Пасажири потягу внаслідок інциденту не постраждали.

"Наразі УЗ вирішує питання щодо доправлення зазначених пасажирів до станції призначення. Також опрацьовується питання що пошуку резервного складу поїзда для зворотного рейсу", - додали в компанії.

У мережі вже з'явилося відео з місця події. Як пишуть на сторінці "Громадський контроль УЗ" в Facebook, поїзд зійшов з рейок на станції Славгород.

Недалеко від Запоріжжя, на станції Славгород зійшов з рейок Хюндай Київ-Запоріжжя!!! Про потерпілих інформації поки не надходило.

Posted by Громадський контроль Укрзалізниці on Monday, March 29, 2021

Нагадаємо, у п'ятницю у Єгипті зіткнулися два пасажирські потяги. В результаті інциденту загинули понад 30 людей.

До цього у Польщі в результаті зіткнення локомотиву з потягом постраждали п'ятеро людей, серед яких пасажири.

А в лютому в американському штаті Техас прогримів потужний вибух після того, як з рейок зійшов потяг з нафтопродуктами та зіткнувся з вантажівкою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Укрзалізниця Запоріжжя поезд Интерсити сошел с рельсов
NEWS
"Червону" зону розширили до 11 регіонів
"Червону" зону розширили до 11 регіонів
DAILY
Марина Лазебна: Ми старіюча нація. Без накопичувальної пенсії кожний уряд "лататиме дірки"
Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч Марина Лазебна: Ми старіюча нація. Без накопичувальної пенсії кожний уряд "лататиме дірки"