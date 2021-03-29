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Суд відправив під домашній арешт екс-комбата "Донбасу" Виногродского по справі про ПВК Семенченко

Новость на русском → Київ, Понеділок 29 березня 2021 19:31
Суд відправив під домашній арешт екс-комбата "Донбасу" Виногродского по справі про ПВК Семенченко Фото: Анатолій Виногродський (hromadske.ua)
Автор: Роман Тверденко

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід для колишнього командира батальйону "Донбас" Анатолія Виногродського (позивний "Гал"). Він відправлений цілодобовий під домашній арешт.

Про це повідомляє hromadske.ua.

Зазначимо, Виногродський є військовим моряком, в 2014 році пішов у ряди добровольчого батальйону "Донбас", першим комбатом якого був Семен Семенченко, брав участь в операції по звільненню Іловайська. З квітня 2015 по липень 2016 сам очолював батальйон Національної гвардії "Донбас".

Нагадаємо, в 2017 році колишніх бійців "Донбасу", у тому числі і Вингородского, затримували за напад на охоронця одного з приватних сільськогосподарських підприємств. Згодом колишнього комбата відпустили під домашній арешт.

минулого тижня СБУ накрила, як вона стверджує, незаконну приватну військову компанію, яку організував Семен Семенченко. Нібито вона вербувала українців з бойовим досвідом для роботи на зарубіжну ЧВК. Крім того, Семенченко, за даними слідства, причетний до переправлення російської зброї на Близький Схід.

Рішенням суду його заарештували на два місяці, після засідання Семенченко потрапив у лікарню. Також по цій справі проходить "агент НАБУ" Євген Шевченко, якого заарештували з можливістю виходу під заставу в 5 млн гривень.

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