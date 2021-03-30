Дубилета объявили в розыск, а под Запорожьем сошел с рельсов "Интерсити": новости за 29 марта

Экс-главу ПриватБанка Александра Дубилета объявили в розыск, контейнеровоз Ever Given сняли с мели в Суэцком канале, под Запорожьем сошел с рельсов поезд "Интерсити" с пассажирами. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 29 марта, - в материале РБК-Украина.

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Экс-главу ПриватБанка объявили в розыск

Бывшего главу правления ПриватБанка Александра Дубилета объявили в розыск. Он фигурирует в деле о махинациях в финансовом учреждении до его национализации.

Напомним, в феврале Дубилету объявили подозрение по делу о растрате 136 млн гривен ПриватБанка путем злоупотребления служебным положением.

Довыборы в ВР в Донецкой области: стал известен окончательный победитель

ЦИК обработала 100% протоколов голосования на довыборах в Верховную раду в одномандатном избирательном округе №50. Победу с большим отрывом от оппонентов получил городской голова города Доброполье Андрей Аксенов.

В то же время результаты параллельного подсчета голосов на довыборах в Верховную раду на округе 87 свидетельствуют, что победил Александр Шевченко. Он набрал на 192 голоса больше, чем кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк.

Под Запорожьем сошел с рельсов поезд "Интерсити" с пассажирами

Днем 29 марта вблизи Запорожья с рельсов сошел поезд "Интерсити" Киев-Запорожье. С рельсов сошли шесть из 9 вагонов поезда, в которых на момент инцидента находились 88 пассажиров.

Сообщается, что авария могла произойти из-за проблем с путями. Машинисту пришлось экстренно тормозить, когда он заметил, что с рельсами что-то не так.

Суд арестовал подозреваемых в убийстве общественного активиста в Киеве

Печерский районный суд Киева взял под стражу трех подозреваемых в убийстве общественного активиста и добровольца. Их взяли под стражу на 2 месяца без возможности внесения залога.

Напомним, по данным следствия, вечером 24 марта подозреваемые были в квартире потерпевшего на Печерске, около часа удерживали его против воли и наносили удары в различные части тела. После этого полусознательного мужчину насильно посадили в автомобиль и вывезли в неизвестном направлении. Мужчину убили и спрятали его тело в заброшенной канаве в Киевской области. Его нашли 28 марта.

Тупицкий созвал заседание КСУ из-за указа Зеленского

Александр Тупицкий подписал распоряжение о созыве Конституционного суда на 12 апреля 2021 года. Заседание будет посвящено указу президента Владимира Зеленского об отмене назначения Тупицкого главой КСУ.

Также сообщается, что Тупицкий планирует обжаловать указ президента об отмене указа о его назначении судьей Конституционного суда. Тупицкий анонсировал обращение в Верховный суд.

Суд отправил под домашний арест экс-комбата "Донбасса" Виногродского по делу о ЧВК Семенченко

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения для бывшего командира батальйона "Донбасс" Анатолия Виногродского (позывной "Гал"). Он отправлен под круглосуточный домашний арест.

Напомним, в 2017 году бывших бойцов "Донбасса", в том числе и Вингородского, задерживали за нападение на охранника одного из частных сельскохозяйственных предприятий. Впоследствии бывшего комбата отпустили под домашний арест.

У Путина отреагировали на обострение на Донбассе: есть риск силового сценария

Российские власти выражают обеспокоенность последним обострением на Донбассе, в результате которого украинская сторона понесла потери. При этом в Кремле настаивают, что к провокациям прибегают якобы украинские военные.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что эскалация напряженности чревата "чрезвычайно опасным силовым сценарием".

Беспорядки возле ОП: активиста Ратушного отправили под домашний арест

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения активисту Роману Ратушному, который является фигурантом по делу о беспорядках возле Офиса президента 20 марта. Его отправили под домашний арест.

Ратушного подозревают в хулиганстве, совершенном группой лиц, с применением оружия по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса.

Bellingcat установили россиян, причастных к пыткам в тюрьме "Изоляция" на Донбассе

Расследователи Bellingcat установили личности россиян, которые были причастны к пыткам в тюрьме "Изоляция". Она подконтрольна боевикам так называемой "ДНР". Об этом сообщил журналист, бывший пленник боевиков Станислав Асеев.

По его словам, жители РФ Юрий Кривонос, Владимир Бутенко и Руслан Еремичев причастны к пыткам и унижениям человеческого достоинства.

Контейнеровоз Ever Given сняли с мели в Суэцком канале

Спасательные команды сняли с мели застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given.

Контейнеровоз водоизмещением 220 тысяч тонн и длиной 400 метров принадлежит японской компании Shohei Kisen и ходит под панамским флагом. 23 марта судно перегородило одномагистральную южную часть Суэцкого канала из-за сильного ветра и песчаной бури, изменив курс и упершись носом и кормой в противоположные берега русла. Из-за этой ситуации в пробке оказалось почти 370 судов.

В авиакатастрофе на Аляске погиб чешский миллиардер

Неподалеку от города Бьютт в штате Аляска разбился вертолет. В результате авиакатастрофы погиб чешский миллиардер Петр Келлнер.

Трагедия произошла при посадке, группа намеревалась прокатиться на внедорожных трассах. О смерти миллиардера вместе со смертью еще четырех человек сообщила его финансовая группа PPF.

Синоптик назвала дату "взрывного" потепления в Украине

Погода в Украине принесет на этой неделе потепление почти до 20-тиградусных значений. Однако к выходным вновь немного похолодает.

Прогнозу на ближайшие дни поделилась синоптик Наталья Диденко. По ее словам, серьезное потепление ожидается в стране уже в четверг, 1 апреля.