ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Контейнеровоз Ever Given зняли з мілини в Суецькому каналі

Новость на русском → Суецький канал, Понеділок 29 березня 2021 08:13
Контейнеровоз Ever Given зняли з мілини в Суецькому каналі Фото: судно Ever Given зняли з мілини (vesselfinder.com)
Автор: Анастасія Рокитна

Рятувальні команди зняли з мілини застряглий в Суецькому каналі контейнеровоз Ever Given. Поки не уточнюється, як скоро відновиться рух по водній артерії.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на компанію Inchcape Shipping, яка займається морськими перевезеннями.

Контейнеровоз водотоннажністю 220 тисяч тонн і довжиною 400 метрів належить японській компанії Shohei Kisen і ходить під панамським прапором.

23 березня судно перегородило одномагістральну південну частину Суецького каналу через сильний вітер і піщану бурю, змінивши курс і впершись носом і кормою в протилежні береги русла.

Через контейнеровоз Ever Given, який сів на мілину, в заторі опинилося майже 370 суден.

Нагадаємо, вчора ввечері контейнеровоз вдалося зрушити з місця.

На новинах про блокаду каналу ціни на нафту виросли на 2%. Близько 15% світового судноплавства проходить через Суецький канал, тому там уже утворилася затора з декількох сотень кораблів, які чекають, коли рух буде відновлено.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі судно
NEWS
Різкий спад: в Україні 8346 нових випадків коронавірусу
Різкий спад: в Україні 8346 нових випадків коронавірусу
DAILY
Марина Лазебна: Ми старіюча нація. Без накопичувальної пенсії кожний уряд "лататиме дірки"
Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч Марина Лазебна: Ми старіюча нація. Без накопичувальної пенсії кожний уряд "лататиме дірки"