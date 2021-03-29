Синоптик назвала дату "вибухового" потепління в Україні

Погода в Україні принесе на цьому тижні потепління майже до 20-тиградусних значень. Проте до вихідних знову дещо похолодає.

Прогнозом на найближчі дні поділилася синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook.

За словами синоптика, серйозне потепління очікується в країні вже в четвер, 1 квітня.

"Найближчий "вибух" тепла припадає на 1-ше квітня, ймовірно до +16+18 градусів. Сміливо плануйте щось на відкритому повітрі", - порадила Діденко.

Щодо вівторка, 30-го березня, то погоду в країні визначатиме антициклон Nikole, він "подасть руку східному антициклону і вони разом витіснять сьогоднішній вологий одеський циклон далі у води Чорного моря".

Тому опади завтра ймовірні лише на Заході, в Криму та Одеській області. Це може бути невеликий дощ.

Вітер в більшості областей буде південних напрямків, невеликий або помірний.

Температура повітря найнижчою буде на Заході та Сході - тут вдень +6+10 градусів, а на решті території буде тепліше - від +10 до +14 градусів.

Найближчої ночі у східних областях навіть затримаються невеликі "мінуси".

У Києві вівторок бути доволі теплим, близько +10+12 градусів. Суттєві опади не очікуються.

Синоптик додала, що після потепління 1 квітня до вихідних "повітря посвіжіє та побільшає дощів".