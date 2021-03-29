На Прикарпатті послаблюють карантин: на в'їздах до області зняли блокпости

В Івано-Франківській області відсьогодні починається поетапне послаблення карантину - на в'їздах до області знімають блок-пости та відновлюють роботу дитячих садків. Відповідне рішення ухвалила обласна комісія з надзвичайних ситуацій.

Про це повідомив голова Комітету Верховної ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький на своїй сторінці Facebook .

Серед головних рішень комісії - відкриття відсьогодні дитячих садків та зняття блокпостів на в'їзді в Івано-Франківську область. Однак на в'їзд до курорту "Буковель" пости поліції працюватимуть й надалі.

"В Івано-Франківській області комісія з надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про поетапне послаблення карантину. Від сьогодні відчиняються дитячі садки", - повідомив Радуцький.

Він наголосив, що в разі покращення епідситуації з 5 квітня відновлять навчання у школах для учнів перших-четвертих класів. "Також комісія зняла пости поліції на в’їздах до області, але залишила їх біля населеного пункту Поляниця, де залишаються високими показники захворюваності", - додав нардеп.