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Bellingcat встановили росіян, причетних до тортур у в'язниці "Ізоляція" на Донбасі

Новость на русском → Донбас, Понеділок 29 березня 2021 05:35
Bellingcat встановили росіян, причетних до тортур у в'язниці "Ізоляція" на Донбасі Фото: в'язниця (РБК-Україна)
Автор: Даша Харченко

Розслідувачі Bellingcat встановили особи росіян, які були причетні до тортур у в'язниці "Ізоляція". Вона підконтрольна бойовикам так званої "ДНР".

Про це повідомив журналіст, колишній бранець бойовиків Станіслав Асєєв у Facebook.

За його словами, мешканці РФ Юрій Кривонос, Володимир Бутенко та Руслан Єремічев причетні до тортур та принижень людської гідності.

"Тепер, маючи дані їхніх російських паспортів, можна офіційно пред'являти претензії Російської Федерації за порушення законів і звичаїв ведення війни, що, сподіваюся, буде ініційовано найближчим часом як на ТКГ, так і нашим МЗС", - написав Асєєв.

Також він повідомив, що скоро буде викладена інформація про їхнього лідера на прізвисько "Ленін".

"Я 28 місяців слухав, як ви б'єте жінок в сусідніх камерах, змушуєте співати пісні під тортури та затягуєте людей з електроопіками в камери, де вони й далі повинні "тримати стіну плачу", - написав Асєєв.

Нагадаємо, слідство у справі в'язниці "Ізоляція", яка знаходиться в окупованому Донецьку, зацікавилося фото, що були опубліковані в інтернеті. Крім того, підозру повідомили ще одному фігуранту справи.

Також повідомлялося, що українські правоохоронні органи у справі про тортури в "Ізоляції" оголосили підозри п'яти фігурантам.

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