ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Екс-главу ПриватБанку оголосили в розшук

Новость на русском → Київ, Понеділок 29 березня 2021 16:05
Екс-главу ПриватБанку оголосили в розшук Фото: Олександр Дубілет (УНІАН)
Автор: Олег Черниш

Колишнього голову правління ПриватБанку Олександра Дубілета оголосили в розшук. Він фігурує у справі про махінації у фінансовій установі до її націоналізації.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

За його словами, відповідну постанову про розшук Дубілета винесло Національне антикорупційне бюро України, яке веде розслідування справи ПриватБанку.

Відзначимо, раніше в ЗМІ з'являлася інформація про те, що колишні топ-менеджери банку проживають в Австрії і Швейцарії.

Нагадаємо, в лютому Дубілету оголосили підозру у справі про розтрату 136 млн гривень ПриватБанку шляхом зловживання службовим становищем. До цього в Києві у цій справі посадили літак з його колишнім заступником Володимиром Яценком, коли він намагався вилетіти до Австрії. Його відпустили під заставу понад 52 млн гривень.

У березні НАБУ оголосило Дубілету нову підозру - на цей раз в причетності до розтрати 8,2 млрд гривень. За даними слідства, він напередодні самої націоналізації нібито розпорядився вивести гроші на рахунки пов'язаної з банком юридичної особи. На майно Дубілета і інших фігурантів накладено арешт.

У другій справі фігурують екс-заступник голови правління Людмила Шмальченко і колишня начальниця департаменту міжбанківських операцій, яким обрано запобіжний захід у вигляді застави.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Олександр Дубілет ПриватБанк розыск
NEWS
"Червону" зону розширили до 11 регіонів
"Червону" зону розширили до 11 регіонів
DAILY
Марина Лазебна: Ми старіюча нація. Без накопичувальної пенсії кожний уряд "лататиме дірки"
Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч Марина Лазебна: Ми старіюча нація. Без накопичувальної пенсії кожний уряд "лататиме дірки"