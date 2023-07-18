Атака на Крымский мост и выход РФ из "зерновой сделки": новости за 17 июля

Война России против Украины: последние новости

На Крымском мосту произошли взрывы: что известно

На Крымском мосту вчера ночью, 17 июля, раздались взрывы. Россияне говорят о "чрезвычайном событии" и двух погибших.

Позднее сообщалось, что ночная атака на Крымский мост была спецоперацией Военно-морских сил ВСУ и Службы безопасности Украины.

В России официально назвали ночной инцидент на Крымском мосту терактом. В стране-агрессоре заявили, что его якобы атаковали два украинских беспилотника.

Российский диктатор Владимир Путин, который страна не использует Крымский мост для перевозки военных и их техники для войны в Украине.

В России заявили о прекращении действия "зерновой сделки"

В Кремле отказались от продления "зерновой сделки", действие которой завершилось уже вчера, 17 июля.

"Договоренности по "зерновой сделки" фактически прекращены, она остановлена", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пропагандистским российским СМИ.

Позже стало известно, что Россия "отзывает" гарантии безопасности судоходства в Черном море, а также выходит из Совместного координационного центра в Стамбуле из-за прекращения "зерновой сделки".

Затем президент Владимир Зеленский сказал, что Украина готова продолжать действие "зерновой сделки". Однако для этого нужен ответ Турции и ООН.

ВСУ уволили 7 кв. км на Бахмутском направлении, а РФ наступает под Купянском, - Маляр

За неделю ВСУ удалось уволить 7 кв. км на Бахмутском направлении, а оккупанты с конца недели активно наступают на Купянском направлении, намереваясь вытеснить ВСУ за реку Оскол.

По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, на Бахмутском направлении продолжаются наступательные действия.

"На южном фланге вокруг Бахмута в течение прошлой недели мы ежедневно продвигались. За прошедшую неделю в результате улучшения оперативного (тактического) положения и выравнивания линии фронта на Бахмутском направлении освобождена территория 7 кв.км", - рассказала она.

Как пояснила Маляр, в настоящее время противник на Купянском направлении осуществляет поиск слабых мест в обороне украинских сил, активно ведет штурмовые действия в районах населенных пунктов Масютовка, Новоселовское с целью вытеснения наших подразделений за барьерный рубеж реки Оскол.

Швеция хочет выделить более полумиллиарда долларов на восстановление Украины

Правительство Швеции объявило, что обещает выделить более 584 млн долларов на помощь в восстановлении Украины и проведении реформ, чтобы проложить ее путь к членству в ЕС.

"Эти средства, которые будут распределены между 2023 и 2027 годами, являются частью недавно разработанной стратегии помощи, специально разработанной для Украины ", – сказал министр международного сотрудничества и внешней торговли Швеции Юган Форсселл.

Он подчеркнул, что эти средства составляют базу шведской помощи Украине.

"Это самая большая и амбициозная двусторонняя стратегия, когда-либо разработанная Швецией. К этому прибавятся дополнительные целевые инвестиции", - добавил Форссел.

США предоставит более 500 млн долларов гуманитарной помощи для Украины

Соединенные Штаты Америки вчера, 17 июля, объявили о предоставлении более 500 млн. долларов на гуманитарную помощь Украине.

"США предоставляют более 500 миллионов долларов дополнительной гуманитарной помощи Украине", - сказала администратор USAID Саманты Пауэр.

Отмечается, что Саманта Пауэр объявила о выделении дополнительной гуманитарной помощи для удовлетворения неотложных потребностей украинцев, пострадавших от полномасштабного вторжения России в Украину.

Ранее мы сообщали, что администратор Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр прибыла с визитом в Киев. Это уже второй ее визит в Украину во второй раз с начала полномасштабного вторжения.

Резников назвал дату следующего "Рамштайна"

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что новое, 14-е, заседание в формате "Рамштайн" состоится во вторник 18 июля.

Резников рассказал, что после саммита НАТО в Вильнюсе, он взял небольшой перерыв от деятельности в публичном пространстве. Однако министр доволен встречей Североатлантического союза.

Кроме этого, он сообщил, что новое заседание в формате "Рамштайн" состоится 18 июля.

"Напомню, по каждому виду иностранного вооружения, которое уже давно на фронте, я сначала слышал "нет, этого не будет, это невозможно". По факту - возможно, но в свое время и при нашей настойчивости. 18 июля продолжим делать невозможное на очередной встрече в формате "Рамштайн", – написал он.

Сенцов попал под обстрел на первой боевой задаче после контузии

Бывший политзаключенный Кремля, украинский режиссер и военный Олег Сенцов попал во вражеский артиллерийский обстрел на фронте.

"Неделя не задалась. На первом же боевом выходе по возвращении, во время десантирования, попали под артиллерийский обстрел", - написал он.

Сенцов отметил, что боевая машина пехоты Bradley снова спасла жизнь украинским военным.

Впрочем, трое наших защитников получили ранения – в основном обломками.

Британия теперь сможет конфисковать яхты и самолеты у российских олигархов: подробности

Британия ужесточила санкции против российских олигархов, что теперь позволит ей конфисковать яхты и самолеты.

Отмечается, что санкции были ужесточены в отношении таких лиц:

Виктора Вексельберга;

Аркадия Ротенберга;

Геннадия Тимченко;

главы банка ВТБ Андрея Костина.

Власти Британии теперь смогут конфисковывать у них яхты, частные самолеты и другие транспортные средства.

В Краснодарском крае РФ упал штурмовик Су-25

В районе города Ейск (Краснодарский край) вчера, 17 июля, упал военный российский самолет Су-25.

Telegram-каналы сообщают, что штурмовик Су-25 мог совершать тренировочный полет и упасть недалеко от аэродрома.

Позже стало известно, что пилот штурмовика Су-25 погиб. До этого сообщалось, что причины падения самолета пока неизвестны. Пилота реанимировали, у него были сломаны обе ноги, а также он наглотался воды.

Дождь с грозами и жара до +35: прогноз погоды в Украине на неделю.

Погода в Украине будет дождливой и жаркой на этой неделе с 18 по 21 июля.

Сегодня ночью в западных и Житомирской областях, а утром и днем в Украине, кроме юго-востока, ожидаются кратковременные дожди и грозы. При этом в большинстве центральных, Сумской и Харьковской областей днем при грозах местами прогнозируются шквалы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет +16 +21 градус, а днем в западных и северных областях ожидается +23 +28, на остальной территории +29 +34.

В среду, 19 июля, без осадков, лишь ночью в юго-восточных областях, а днем на Закарпатье и Прикарпатье местами прогнозируются грозовые дожди. При этом в четверг, 20 июля, в Украине кроме юго-восточной части будут кратковременные дожди с грозами.

Температура воздуха ночью составит +12+19, а днем +23+29 градусов, на юге страны поднимется до +33.

В пятницу, 21 июля, ночью на востоке и местами на юге страны, а днем в Карпатском регионе ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории Украины будет без осадков.

Температура воздуха в южной части ночью будет +17+22 градуса, а днем +30+35. На остальной территории ночью ожидается +13+19 градусов, а днем +23+29.