Почти как было в Афганистане. В ВСУ назвали численность россиян под Купянском и Лиманом

Россияне сосредоточили на Лимано-Купянском направлении более 100 тысяч солдат. Примерно такая же группировка участвовала в войне в Афганистане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона.

По его словам, сейчас под Лиманом и Купянском находится очень мощная группировка оккупантов - более 100 тысяч личного состава, более 900 танков и 370 реактивных систем залпового огня.

"Для понимания, чтобы мы понимали, на пике количества в Афганистане советских войск было 120 тысяч. То есть, это последняя война, которую украинцы могли помнить, перед этой большой войной. И там более 100 тысяч противостоит украинским воинам", - рассказал Череватый.

Он уточнил, что враг сконцентрировал на Лимано-Купянском направлении десантные войска, лучшие мотопехотные подразделения, боевой армейский резерв, территориальные войска, частные компании, штурмовые роты.

Они пытаются прорвать оборону, но наши воины продолжают не давать противнику перехватить инициативу и наносят постоянные удары.

"За эти сутки враг 543 раза бил по нам разными системами и артиллерией, 14 авианалетов совершил, 7 штурмов. В ходе обороны уничтожено 40 оккупантов, 103 было ранено. Также были уничтожены 3 танка, 4 БМП, пушка "Мста-Б", миномет и 2 беспилотника", - добавил Череватый.

Потери РФ под Бахмутом

Как отметил спикер Восточной группировки войск, россияне несут регулярные потери под Бахмутом.

"Эти потери уже приближаются к тем, которые были в условиях пика боев с "Вагнером". Например, за эти сутки 81 оккупант был уничтожен, 156 получили ранения. Он мощно отбивается: 556 раз бил по нам артиллерией, 4 авианалета совершил. Всего произошло 8 боестолкновений", - рассказал Череватый.

Обострение на Купянском направлении

Напомним, сегодня командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявлял, что оккупанты перешли в наступление на Купянском направлении.

По его словам, оккупанты поставили перед собой цель разгромить наши войска в районе Купянска и продолжить продвижение.