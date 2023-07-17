ВСУ местами прорвали первую линию обороны на юге, - эксперт
Украинским военным удалось местами прорвать первую линию обороны российских войск на юге.
Об этом координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец рассказал в интервью РБК-Украина.
"На трех направлениях - на Васильевском, Токмакском и Бердянском - передовые подразделения Вооруженных сил Украины проводят наступательные действия. Темпы и размах наступления пока минимальны. Противник сейчас пытается удержать полосу обеспечения и местами первую линию обороны", - сказал он.
Машовец отметил, что нашим бойцам уже удалось местами пройти первую линию обороны. При этом он отметил, что нельзя путать первую линию обороны и главную.
"Если украинские войска прорвут главную линию обороны, то конечно, что темпы и размах их наступления могут увеличиться, причем резко и "внезапно" - это очевидно. Но противник в этом смысле создал в южной операционной зоне эшелонированную и подготовленную оборону", - сказал он.
Военный эксперт отметил, что нельзя уверенно утверждать, какого качества и плотности оборона, ведь украинские защитники еще до нее не дошли. При этом он считает возможным, что у оккупантов есть только первая линия, но за ней остальные "линии" существуют только на бумаге ради отчетности.
Однако Машовец отметил, что в оценке возможностей Сил обороны следует исходить из того, что у россиян главная линия обороны оборудована всеми необходимыми элементами: минно-взрывными заграждениями, фортификационными сооружениями, укрепленными позициями для пехоты и защищенными огневыми позициями для средств поражения.
"В реальности их может и не быть, то есть это может быть, например, лишь составляющей дезинформационной кампании, или российские чиновники могли вообще разворовать ресурсы и деньги, выделенные на ее оборудование. Но пока давайте исходить из того, что она вполне реальна и есть такой, какой ей стоит быть, со всеми элементами. Как ВСУ дойдут до главной линии обороны - тогда уже станет понятно ее реальное "качество"", - добавил он.
Еще одним фактором является то, хватит ли у российского командования в южной операционной зоне войск оперативных резервов, чтобы занять конкретными формированиями эту линию обороны, при необходимости.
Ситуация на фронте
Украинские военные продолжают вести наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях.
За неделю наши бойцы продвинулись вглубь противника на 10,9 кв. км.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.