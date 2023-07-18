Атака на Кримський міст і вихід РФ із "зернової угоди": новини за 17 липня

Війна Росії проти України: останні новини

На Кримському мосту сталися вибухи: що відомо

На Кримському мосту сьогодні вночі, 17 липня, пролунали вибухи. Росіяни кажуть про "надзвичайну подію" та 2 загиблих.

Пізніше повідомлялось, що нічна атака на Кримський міст була спецоперацією Військово-морських сил ЗСУ та Служби безпеки України.

У Росії офіційно назвали нічний інцидент на Кримському мосту терактом. У країні-агресорі заявили, що його нібито атакували два українські безпілотники.

Російський диктатор Володимир Путін, що його країна не використовує Кримський міст для перевезення військових та їх техніки для війни в Україні.

У Росії заявили про припинення дії "зернової угоди"

У Кремлі відмовилися від продовження "зернової угоди", дія якої завершується вже сьогодні, 17 липня.

"Домовленості щодо "зернової угоди" фактично припинено, вона зупинена", - сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков пропагандистським російським ЗМІ.

Пізніше стало відомо, що Росія "відкликає" гарантії безпеки судноплавства в Чорному морі, а також виходить зі Спільного координаційного центру в Стамбулі через припинення "зернової угоди".

Потім президент Володимир Зеленський сказав, що Україна готова продовжувати дію "зернової угоди". Однак для цього потрібна відповідь Туреччини та ООН.

ЗСУ звільнили 7 кв.км на Бахмутському напрямку, а РФ наступає під Куп'янськом, - Маляр

За тиждень ЗСУ вдалося звільнити 7 кв. км на Бахмутському напрямку, а окупанти з кінця тижня активно наступають на Куп'янському напрямку, маючи намір витіснити ЗСУ за річку Оскіл.

За словами заступника міністра оборони України Ганни Маляр, на Бахмутському напрямку тривають наступальні дії.

"На південному флангу довкола Бахмута протягом минулого тижня ми щодня просувались. За тиждень, що минув, в результаті покращення оперативного (тактичного) положення та вирівнювання лінії фронту на Бахмутському напрямку звільнено територію 7 кв.км", - розповіла вона.

Як пояснила Маляр, наразі противник на Куп'янську напрямку здійснює пошук слабких місць в обороні українських сил, активно веде штурмові дії в районах населених пунктів Масютівка, Новоселівське з метою витіснення наших підрозділів за бар’єрний рубіж річки Оскіл.

Швеція хоче виділити понад півмільярда доларів на відновлення України

Уряд Швеції оголосив, що обіцяє виділити понад 584 млн доларів на допомогу у відновленні України та проведенні реформ, щоб прокласти її шлях до членства в ЄС.

"Ці кошти, які будуть розподілені між 2023 і 2027 роками, є частиною нещодавно розробленої стратегії допомоги, спеціально розробленої для України", - сказав міністр міжнародного співробітництва та зовнішньої торгівлі Швеції Юган Форсселл.

Він підкреслив, що ці кошти складають базу шведської допомоги Україні.

"Це найбільша й найамбітніша двостороння стратегія, коли-небудь розроблена Швецією. До цього додадуться додаткові цільові інвестиції", - додав Форссел.

США нададуть понад 500 млн доларів гуманітарної допомоги для України

Сполучені Штати Америки сьогодні, 17 липня, оголосили про надання понад 500 млн доларів на гуманітарну допомогу Україні.

"США надають понад 500 мільйонів доларів додаткової гуманітарної допомоги Україні", - сказала адміністраторка USAID Саманти Пауер.

Зазначається, що Саманта Пауер оголосила про виділення додаткової гуманітарної допомоги для задоволення нагальних потреб українців, які постраждали від повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Раніше ми повідомляли, що адміністраторка Агентства США з міжнародного розвитку Саманта Пауер прибула з візитом до Києва. Це вже другий її візит в Україну вдруге від початку повномасштабного вторгнення.

Резніков назвав дату наступного "Рамштайну"

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що нове, 14-те, засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться у вівторок 18 липня.

Резніков розповів, що після саміту НАТО у Вільнюсі він взяв невелику перерву від діяльності у публічному просторі. Однак міністр задоволений зустріччю Альянсу.

Окрім цього він повідомив, що нове засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 18 липня.

"Нагадаю, щодо кожного виду іноземного озброєння, яке вже давно на фронті, я спочатку чув "ні, цього не буде, це неможливо". По факту - можливо, але у свій час і за умови нашої наполегливості. 18 липня продовжимо робити неможливе на черговій зустрічі у форматі "Рамштайн", - написав він.

Сенцов потрапив під обстріл на першому бойовому завданні після контузії

Колишній політв'язень Кремля, український режисер та військовий Олег Сенцов потрапив під ворожий артилерійський обстріл на фронті.

"Тиждень не задався. На першому ж бойовому виході після повернення, під час десантування, попали під артилерійський обстріл", - написав він.

Сенцов зазначив, що бойова машина піхоти Bradley знов врятувала життя українським військовим.

Втім, троє наших захисників отримали поранення - в основному уламками.

Британія тепер зможе конфіскувати яхти і літаки у російських олігархів: подробиці

Британія посилила санкції проти російських олігархів, що тепер дасть їй змогу конфіскувати яхти і літаки.

Зазначається, що санкції було посилено щодо таких осіб:

Віктора Вексельберга;

Аркадія Ротенберга;

Геннадія Тимченка;

глави банку ВТБ Андрія Костіна.

Влада Британії тепер зможе конфісковувати у них яхти, приватні літаки та інші транспортні засоби.

У Краснодарському краї РФ впав штурмовик Су-25

У районі міста Єйськ (Краснодарський край) вчора, 17 липня, впав військовий російський літак Су-25.

Telegram-канали повідомляють, що штурмовик Су-25 міг здійснювати тренувальний політ і впасти недалеко від аеродрому.

Пізніше стало відомо, що пілот штурмовика Су-25 загинув. До цього повідомлялось, що причини падіння літака поки що невідомі. Пілота реанімували, у нього були зламані обидві ноги, а також він наковтався води.

Дощі з грозами та спека до +35: прогноз погоди в Україні на тиждень

Погода в Україні буде дощовою та спекотною цього тижня з 18 по 21 липня.

Завтра вночі у західних та Житомирській областях, а вранці та вдень в Україні, крім південного сходу, очікуються короткочасні дощі та грози. При цьому у більшості центральних, Сумській та Харківській областях вдень при грозах місцями прогнозуються шквали до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +16 +21 градус, а вдень у західних та північних областях очікується +23 +28, на решті території +29 +34.

У середу, 19 липня, буде без опадів, лише вночі у південно-східних областях, а вдень на Закарпатті та Прикарпатті місцями прогнозуються грозові дощі. При цьому у четвер, 20 липня, в Україні, крім південно-східної частини, будуть короткочасні дощі з грозами.

Температура повітря вночі становитиме +12 +19, а вдень +23 +29 градусів, на півдні країни підніметься до +33.

У пʼятницю, 21 липня, вночі на сході та місцями на півдні країни, а вдень в Карпатському регіоні очікуються короткочасні дощі, місцями грози. На решті території України буде без опадів.

Температура повітря у південній частині вночі буде +17 +22 градуси, а вдень +30 +35. На решті території вночі очікується +13 +19 градусів, а вдень +23 +29.