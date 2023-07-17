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Это окончится гражданской войной. Оккупант рассказал о состоянии армии РФ (перехват)

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Понедельник 17 июля 2023 19:48
Это окончится гражданской войной. Оккупант рассказал о состоянии армии РФ (перехват) Фото: солдат РФ пожаловался на ситуацию на фронте (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские военные все чаще жалуются на отношение командования к подчиненным. В частности, один из них считает, что их вторжение в Украину может закончиться гражданской войной в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В разговоре с матерью россиянин говорит о том, что на фронте отношение к обычным военным хуже чем к "зекам". Ему также не нравится, что в армии не производится ротация, а Путин не говорит даты окончания мобилизации.

"Рота "зеков" стоит за нами на второй линии обороны, мы стоим на передовой. Я просто попал в рабство, то есть как в царской России... даже к "зекам" лучшее отношение. Основные силы Путин оставил в Москве", - говорит он.

Кроме этого россиянин рассказывает о недовольстве других солдат. Он считает, что вторжение России в Украину завершится гражданской войной для Путина.

Перехват разговоров

Украинская разведка регулярно публикует перехват разговоров оккупантов со своими родными или друзьями. Во время таких разговоров россияне рассказывают о реальном положении дел на войне против Украины, жалуются на большие потери и низкие выплаты.

Напомним, что российский военнослужащий в телефонном разговоре пожаловался на то, что командование на Купянском направлении отправляет на убой солдат без всякого прикрытия.

Также во время перехвата стало известно, что российские военные боятся контрнаступления Вооруженных сил Украины и жалуются на нехватку вооружения и боеприпасов.

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