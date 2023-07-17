В России заявили о прекращении действия "зернового соглашения"

В Кремле отказались от продления "зернового соглашения", действие которого завершается уже сегодня, 17 июля.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина.

"Договоренности по "зерновому соглашению" фактически прекращены, оно остановлено", - сказал Песков пропагандистским российским СМИ.

По его словам, Россия якобы немедленно вернется к "зерновому соглашению", но при условии, что ее "договоренности будут выполнены".

Как передают прокремлевские издания, Песков негативно ответил на вопрос, способен ли повлиять взрыв на Крымском мосту на "зерновое соглашение".

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