Резников назвал дату следующего "Рамштайна"

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что новое, 14-е, заседание в формате "Рамштайн" состоится во вторник 18 июля.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил в своей колонке для LIGA.net .

Резников рассказал, что после саммита НАТО в Вильнюсе, он взял небольшой перерыв от деятельности в публичном пространстве. Однако министр доволен встречей Североатлантического союза.

Кроме этого, он сообщил, что новое заседание в формате "Рамштайн" состоится 18 июля.

"Напомню, по каждому виду иностранного вооружения, которое уже давно на фронте, я сначала слышал "нет, этого не будет, это невозможно". По факту - возможно, но в свое время и при нашей настойчивости. 18 июля продолжим делать невозможное на очередной встрече в формате "Рамштайн", – написал он.

Однако что именно будет обсуждаться на встрече – он не уточнил.

13-я встреча в формате "Рамштайн"

15 июня 2023 года в Брюсселе состоялась 13 встреча в формате "Рамштайн", на ней обсудили текущие военные нужды Украины и оказали необходимую помощь.

На этом "Рамштайне", в частности, обсуждали коалицию самолетов и обучение украинских пилотов. По словам Генсека НАТО Йенса Столтенберга, их учения уже стартовали.

Также Великобритания, Дания, Нидерланды и США заявили о новом пакете военной помощи Украине. В него вошли системы ПВО и ракеты малой и средней дальности.

Подробности о заседании "Рамштайна" - читайте в материале РБК-Украина.

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